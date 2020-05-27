現代人生活忙碌，比較沒有時間可以認識工作或過往交際圈以外的人，因此有不少人都會透過種類繁多的交友APP來認識新朋友，甚至可能在上面找到相伴一生的對象。不過，在選擇配對對象時最好還是要確認一下對方的身分，日前一名日本女網友就在無意中和自己的「親生哥哥」配對成功了！

這名女網友「@sayakodayo4649」在推特中發文，表示自己最近玩起了知名的交友APP「Tinder」，其中她上傳的照片沒有露臉，沒想到卻意外看見了自己的親生哥哥，最後竟然還配對成功了。當天晚上，哥哥也終於傳了第一封訊息給她，寫道因為名字和年齡和妹妹相同所以很有親切感，還順便說了一句冷笑話，讓她非常無言，在推特上直呼：「哥哥，是我啊！」，不過仍是持續隱瞞這個秘密，平靜地回應：「這樣啊，那你和你妹感情好嗎？」。

然而由於這起事件在推特上瘋傳，哥哥終於察覺不對勁，立刻解除了兩人的配對關係，還直接打電話來追問：「是你嗎？」，但最終哥哥也沒有因此生氣，反而因為自己的冷笑話被瘋傳十分開心，而他也解釋了事件的完整經過，表示當時根本沒仔細看清楚對象就往右滑(同意配對)，直到事後才發現她與妹妹撞名，才會開心地發來訊息，完全沒有想到配對成功的真的會是自己的親妹妹。