受到肺炎疫情影響，不少行業生意衰退，紛紛凍結人事。勞動部公立就業服務機構4月份的職缺求供倍數剩1.19倍，也就是平均每位求職者僅有1.19個工作機會，相較於去年同期的1.79倍下滑不少，其中更以24歲以下求職者的就業率下降最多。104人力銀行（下稱：104）3月也公布單月職缺驟減6萬，推測應與受疫情衝擊較大的服務業職缺減少有關。

不只企業在苦撐，今（2020）年即將畢業的28萬名新鮮人，也將面臨極大的就業挑戰，除了職缺減少、實習取消，求職模式也有不小的變化。為避免大型活動可能增加群聚感染風險，各大學的徵才博覽會多延期或縮小規模、搭配線上活動形式進行。像是中央大學便把活動改為虛擬遊戲，並安排企業人資與學生一對一視訊就業諮詢。外商公司也不例外，例如Google就決定以雲端方式在全球進行所有的面試，保護求職者和面試官的健康。

了解產業現況，不怕失業、入錯行

另一方面，根據104調查，有37％企業表示將因疫情暫停或觀望今年的徵才計畫，其中以住宿旅遊、餐飲服務等行業最受影響；但亦有60％企業不受影響，醫療保健產業更因疫情帶動需求逆勢成長。根據勞動部統計，包括醫材、藥物、醫療保健與社會工作服務產業等皆需才孔急，新登記求才人數較去年同期成長8.78％，創下16年來求才人數最高紀錄；其中照顧服務員及護理師職缺占76％，相關科系畢業生十分搶手。

104也公布今年截至目前為止調薪幅度前五名的產業為軟體網路業、營建業、顧問服務業、金融業、電信通訊業，相關產業或職務發展前景可期。

國泰金控副總經理翁德雁認為視訊面試節省應徵者舟車勞頓時間，也能提升徵才效率。（提供／國泰金控）

然而，大環境不利，缺乏實務經驗的新鮮人，面對大批失業老鳥競爭，如何脫穎而出？在遠距面試中又該如何凸顯自己的優勢？國泰金控副總經理翁德雁便以今年的儲備幹部（MA）招募計畫為例，國泰不但首創將招募說明會變成線上直播秀，邀請網紅擔任主持人，由集團高階主管透過直播說明職缺內容並快速回應年輕人的疑問，促成資訊透明與共享；更導入非同步視訊面試，讓應徵者不需辛苦奔波。

線上面試更公正？個人特質相形重要

翁德雁解釋，非同步視訊面試是採用HireVue的AI技術，能分析面試者的微表情、肢體語言、聲音和說話內容，預測並判讀其情緒、性格或溝通技巧，包括對新事物的接受度與開放性、親和力、外向等個人特質，以決定是否進一步邀約真人面談。由鐵面無私的AI擔任面試官，預期較能以中立態度辨別應徵者的真實本質；但可能就無法用過去常見的面試技巧「藏拙」，應真誠展現自我。

HireVue可根據職位需求設定問題數量、問題內容、準備時間與回答時間，也可設定允許面試者重錄影片的次數，以及評估能力的各項指標。在實際錄製影片之前，面試者也可以隨時打開電腦或手機錄影進行練習，有犯錯重來的機會。

事前研究應徵公司 以實例展現個人長處

翁德雁表示，此次招募的MA分為金融投資策略、銀行、投資三大領域，可能在短期內輪調不同部門甚至海外子公司，需要能夠快速適應不同工作、善於溝通協調的新鮮人。他建議新鮮人求職前做好準備，充分了解企業的重點業務並盤點個人學經歷，在履歷及面試中自信且有條理的展現自己與公司契合之處，並舉實例說明、切勿空談。

跨境社交求職平台Meet.Jobs創辦人林昶聿則觀察到，雖然不少人因疫情暫緩前往海外工作的計畫，但不少高科技外商企業反而積極來台徵才，「這不但是因為台灣防疫成果受到肯定，也是因為我們有大量優秀的人才。」除了IT產業，他也相當看好醫療服務產業的人才需求。

林昶聿也認為，其實外商以電話或視訊進行英語面試本就行之有年，無論面談方式如何改變，事先研究應徵企業、對應職缺內容準備資料，也一直都是求職者的必備功課。今年人們在疫情影響下不得不開始遠距工作、雲端求職，大幅改變了全球職場的面貌，但大原則仍不變：隨時自我提升，機會來了就是你的！

(本文摘自《English Career》）