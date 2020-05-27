大部分人想到重機都會聯想到男性，但事實上也有不少女性非常喜愛重機！近日，一名重機女騎士因為經常會穿著迷你短裙或緊身長褲，大方秀出自己的逆天長腿和渾圓美尻，讓許多男性網友看到後都感到血脈賁張，在網路上引起一陣熱議。

這名重機正妹叫作王晨飄，有著天使臉孔魔鬼身材，再加上十分熱愛重機，因此有著「重機女神」的稱號，在網路上她也已經小有名氣，IG截至目前為止已有將近10萬名的粉絲，而王晨飄也不是第一次引起網友討論，她在過去就經常被拍到穿著標誌性的粉紅色迷你短裙騎重機的模樣，白皙的長腿令人賞心悅目，從她分享的照片中也可以看到，偶爾她也會穿上緊身長褲或其他不同的短裙，渾圓漂亮的翹臀也相當吸引人注目。

網友們看見她的照片後紛紛留言：「最辣女騎士」、「身材比例真的太美了」、「要是我在路上遇到一定會忘記原本要去的目的地」、「騎重機的女生特別有魅力」、「這腿實在是太逆天了」、「這屁屁太犯規了」。