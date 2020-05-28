因為疫情，幾乎人人難以踏出國境之外，過去常年飛行的商務人士也只能在國境之內透過視訊與國際人士進行遠距會議。

然而，有趣的是，明明人都在國內，也沒透過視訊，就在公司內部開會，開會時人人都講台語，可是當拿出名片時，人人名片上印著的是境外的某某公司…。

其實他們是為了開拓市場的便利性，將公司登記在境外，人員與運作大多還是在國內。