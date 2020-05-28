小譚道聽圖說》國境之內 16:302020/05/28 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》國境之內(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因為疫情，幾乎人人難以踏出國境之外，過去常年飛行的商務人士也只能在國境之內透過視訊與國際人士進行遠距會議。 然而，有趣的是，明明人都在國內，也沒透過視訊，就在公司內部開會，開會時人人都講台語，可是當拿出名片時，人人名片上印著的是境外的某某公司…。 其實他們是為了開拓市場的便利性，將公司登記在境外，人員與運作大多還是在國內。 #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #國境 #視訊 你可能也想看 推薦閱讀 台中視訊就業博覽會 線上徵才 04:102020/05/22 產業．科技 視訊當道 圓展：Q2展望佳 04:102020/05/22 證券．權證 兩會疫難忘 遠距視訊零脫稿 04:102020/05/22 兩岸要聞 王力宏半夜視訊耆宿學唱歌 04:102020/05/22 娛樂新聞 四技二專二階面試 離島考生可遠距視訊 11:222020/05/22 生活 國際交流不停歇 黃偉哲與日本山形市長視訊相見歡 16:012020/05/22 政治 COMPUTEX線上洽購會 6月開跑 04:102020/05/23 產業特刊 拓墣產研－疫情下的視訊會議設備產業 04:102020/05/24 產業．科技 唐鳳與中市府視訊 分享數位治理經驗 11:072020/05/24 政治 視訊中遭兒瘋狂砍殺15刀倒地 與會成員目睹驚恐急報警 12:202020/05/24 國際 話題熱門新聞 獅子會正妹太兇！不科學J奶網暴動 - 正妹 - 話題 超兇廚娘邊做菜邊脫衣 網羞見2點凸出 - 正妹 - 話題 《獵奇筆記》千年古墓出土 驚見46少女赤身殉葬 - 歷史 - 話題 他曬兒時「環抱豪乳老師照」 本尊曝光結局翻轉 - 正妹 - 話題 被偷走的兩年 奇蹟重逢片段網淚崩 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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