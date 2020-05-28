走入歷史的街市，追溯重信講義的儒商傳統

撥開千年迷霧，娓娓道來中國商業發展的興衰與更迭

商從商朝來。商人、商品、商業，都源於上古的商朝。早在殷商時代，老祖先骨子裡的經商天分就被激發了出來，也讓商人躍上了中國歷史的舞台。

【精彩書摘】

呂不韋(～西元前二三五年)出生在兩千多年前的衛國濮陽(今河南濮陽西南)，是戰國末期富可敵國的商業家、政治家、思想家。出身商人世家的他博學多才，文武雙全，因扶植子楚(秦莊襄王)繼承王位而官拜相國，從此大展宏圖。

慧眼識人，奇貨可居

縱觀呂不韋的商業生涯，不難發現他擅用所謂「投機」的手段，善於找到機會、抓住機遇。身為商人，抓住商機非常重要。當時玉器非常珍貴，不但用於祭祀、外交和社交等場合，也用於服飾。《禮記》載「古之君子必佩玉」，人們對珠玉的需求大，經營者卻不多。呂不韋抓住了這個既熱門又冷門的珠寶行當，生意愈做愈大，一方面賣大眾化的廉價玉器，一方面四處尋訪，在其他玉店中尋找有價值的貨物加以倒賣，從中漁利。呂不韋利用珠玉商人精益求精的心理，賤價收購有瑕疵、被低價拋售的次級品，他認為有時候顧客並不會注意那麼多細枝末節，而經由他獨到眼光購入的玉器，往往能「賤買貴賣」。

然而，呂不韋一生最得意的一筆「大買賣」，還是結識了秦國公子子楚並資助其回國即位。西

元前二五八年，呂不韋來到邯鄲經商，一個偶然的機會，見到了在趙國當人質的秦國王孫子楚。子楚是秦王庶出的孫子，乘坐的車馬和日常財用都不富足，生活困窘，很不得意。呂不韋卻非常喜歡子楚，說他就像一件奇貨，可以囤積居奇，以待高價「售出」，這也是成語「奇貨可居」的出處。

呂不韋為什麼將在異國潦倒的子楚視為「奇貨」呢？原來當時各國之間有種制度，把本國王室成員派到其他國家做「人質」，以示信譽。人質大多是有政治前途但在本國不受重視的王室公子，這種高級人質被稱為「質公子」。那時，秦趙兩國經常交戰，秦國顧不上當人質的子楚，趙國又有意降低子楚的生活標準，弄得他非常貧苦，天冷時甚至連禦寒的衣物都沒有。呂不韋知道這個情況後，立刻想到，倘若在子楚身上投資，將換得巨大的收益。關於呂不韋的這個想法，《戰國策》中有如下記載：「濮陽人呂不韋賈於邯鄲，見秦質子異人，歸而謂父曰：﹃耕田之利幾倍？﹄曰：

﹃十倍。﹄﹃珠玉之贏幾倍？﹄曰：﹃百倍。﹄﹃立國家之主贏幾倍？﹄曰：﹃無數。﹄曰：﹃今力田疾作，不得暖衣餘食；今建國立君，澤可以遺世。願往事之。﹄」

用白話文重述這段話就是，呂不韋瞭解了子楚(本名異人)的情況後，回家問父親：「種地能

獲多少利？」父親回答：「十倍。」呂不韋又問：「販運珠寶呢？」父親回答：「百倍。」呂不韋接著問：「那麼把一個失意的人扶植成國君，會獲利多少呢？」父親吃驚地說：「那可沒辦法計算了。」

於是，呂不韋決定做這筆「大生意」，開始投下重金扶植這位失意的公子。他去見子楚說：「我可以光大你的門庭。」子楚笑道：「你還是先光大你自己的門庭，再來光大我的門庭吧！」呂

不韋說：「你不知道，我的門庭要等到你的門庭光大之後才能光大。」子楚明白他的來意後，與呂不韋深談，兩人達成了政治同盟。子楚並許諾如果計畫成功，將以分國做為答謝。呂不韋拿出五百金送給子楚，讓他改善生活，結交高朋貴友。自己另外帶了五百金去洛陽，在那裡購置珍寶玩物，為子楚疏通關係。

禮獻趙姬，釣取奇貨

按當時的局勢，呂不韋的一擲千金不能不說是大手筆、極具遠見卓識的大投資，但也承擔著巨大的風險。當時的秦王是子楚的祖父秦昭襄王，子楚的父親安國君則是有二十多個兒子的老太子，要立子楚為嗣已經很難，要讓子楚將來當上秦王更難。呂不韋從安國君的寵妃華陽夫人下手，讓沒有兒子的華陽夫人提拔子楚。於是，華陽夫人在安國君身旁吹起了枕邊風，委婉地提起子楚非常有才能，還哭著說：「我有幸能填充後宮，但非常遺憾沒有兒子，我希望能立子楚為繼承人，以便日後有個依靠。」最後安國君立子楚為繼承人。呂不韋則施展他的遊說本領，使趙國同意送子楚回國。

正當子楚和呂不韋歡天喜地打點行裝準備回國之際，秦趙之間爆發了長平之戰，趙國戰敗，秦國坑殺了趙國四十多萬戰俘，趙王暴跳如雷，改變了主意，禁止子楚回國。子楚是秦太子的嗣子，也許會是未來的秦王，地位自然非常重要，趙國怎麼能在與秦國交戰之時放他回去呢？子楚只好被迫暫留趙國。

此時，著名的趙姬登場了。趙姬是秦始皇嬴政的生母，年輕時能歌善舞，美麗動人，深得呂不韋寵愛。在趙國期間，子楚也看上了呂不韋這位愛妾。呂不韋已在子楚身上投下重金，事到如今，為了「釣取奇貨」，只好無奈獻出趙姬，卻也讓嬴政的生父究竟是誰成了千古之謎。相傳趙姬被獻給子楚時已懷有身孕，《史記》卻記載，趙姬「自匿有身，至大期時，生子政」。大期是指足月分娩，否定了呂不韋與嬴政的血緣關係。不過不管哪種說法，如今都已無從考證了。

此時，戰爭形勢又發生了變化，為子楚歸秦創造了條件。秦國趁趙國尚未恢復元氣之際，再次

派兵攻趙，在呂不韋用錢財結交的賓客幫助下，子楚成功逃出趙國。回秦國後，呂不韋事先預備了一套楚國服飾，讓子楚去見華陽夫人時穿。原來，華陽夫人是楚國人，呂不韋此舉為的是取悅華陽夫人。這正是呂不韋心思縝密之處，他不僅有很多大手筆的行動，細微之處也考慮得很周到。果然，華陽夫人見到穿著楚國衣服的子楚格外高興，立刻對他產生了好感。此後，子楚成了華陽夫人名副其實的孝子，幾乎天天到華陽宮請安。

官拜相國，營國鉅賈

西元前二五一年，秦昭襄王去世，安國君終於繼承了王位，華陽夫人為王后，子楚被立為太子。安國君在父喪後按祖制守孝一年，旋即正式即位，不料卻在即位三天後就突發疾病去世。之

後，子楚即位，成為秦莊襄王―呂不韋真的把當時在趙國失意潦倒的「質公子」扶植成了秦王，

令人佩服。

子楚任命呂不韋為相國，使其從身分低賤的商人一躍成為位高權重、一人之下萬人之上的權臣，並封他為文信侯，「以藍田十二縣為食邑」。從此以後，秦國大政實際上控制在相國兼文信侯

呂不韋的手上，子楚本來就沒什麼治國之才，凡事都由呂不韋裁決，自己只管吃喝享樂，秦國進入了由呂不韋擅權的時代。等到秦莊襄王死後，趙姬的兒子嬴政繼立為王，尊奉呂不韋為「仲父」。「仲父」既不是官名，也不是爵名，而是叔父的意思，頗具親情色彩。

呂不韋當年擲重金的投資可謂空前壯舉，這筆「大生意」實在是一本萬利，不僅使他在當時名利雙收，更使其名垂青史，成為「營國鉅賈」，所獲回報完全無法用錢財來衡量。他開創了歷史上商人從政的先河，也是一個成功的典範。呂不韋後來與其門客撰寫了《呂氏春秋》，其中有這樣一句話：「民之情，貴所不足，賤所有餘。」完美總結了他做生意的訣竅：賤買貴賣和奇貨可居。這也是呂不韋經商的重要法寶。

《商從商朝來：透視商賈文化三千年》/時報出版

(本文摘自《商從商朝來：透視商賈文化三千年》/時報出版)

【作者簡介】

傅奕群

畢業於北京師範大學，專攻中國近現代史。現為福建省革命歷史紀念館科研部館員，多年來致力於經濟史、商業史相關研究，著有《學貫中西的文化怪傑──辜鴻銘》、《認知中國：近代中國社會調查的人群聚類分析與研究》（合著）等作品，並發表數篇商業史相關文章。亦曾參與國家社科基金專案研究，以及《中華大典‧經濟典》等相關著作的編撰。