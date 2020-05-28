藍妮小姐究竟是一個怎樣的「名女」，讀者似乎不大知其詳。在一個政治都市，常常會產生許多「政治氣味」的女人，她常常是左右一個要人行動的「幕後人物」。有人名之為「高等交際花」，或者是高級女人。她沒有職業，但周旋於政要之間，就是她的職業。

說到「名女」藍妮雖不能取這樣角度看，但她從政（指跟從政治要人）的歷史卻相當深遠。若在戰前，她已經是京滬一個名女人了。當時服官日下的京要，誰不於週末坐個「國際列車」到上海玩玩。

點綴這種風情，當然唯有是女人哪。當時的藍妮確是長得綽約多姿，如用舊小說筆法，應該「拜倒石榴裙下，大不乏人」了。藍妮其實是孫科之戀人，出入相偕，舞榭酒樓，每芳蹤出現，無不絕艷傾倒！藍妮是個高貴女人，住必華懋、國際大飯店。可是紅顏多薄命，因孫科已有夫人，拒絕入宮，孫氏只得築金屋於滬濱。每到週末，一親美人香澤，固然樂融融。但女人間的是非，卻傳遍官場之內。

抗戰勝利之後，重逢故劍。得遇孫氏，數載隔別，不免嗚咽一番。孫氏憐香惜玉，倍加思戀。「名女」飽歷滄桑，至此一心一德，以身圖報。在石頭城裡，幾乎沒有人不知「名女」的魔力。

藍妮落落大方，舉止雍容華貴，有時穿得西服革履，更加倍增風韻。這次孫科競選副總統，幸得「名女」外圍助選，增添不少力量。孫科為了競選，爭取女性票數，提倡「女性統治」。

依孫氏主張，婦女不但要參加地方政權，即使整個國家乃至整個世界被女性統治亦無不可，如是世界才有真正和平。孫氏這樣尊重女權，名女藍妮、女人們當然助選賣力了！不久之前，《救國日報》上接連登過幾則有關藍妮小姐的介紹，其中一則說，孫副主席近營築金屋，耗資四百億元之巨，據聞此屋主人即為某交際名花雲雲。藍小姐的魅力由此可見一斑。

藍妮在助選團外的力量，只要聽一位北方國代某公一番話便可知。他曾為簽約問題大慪其氣，後來他在休息室說：「和藍小姐跳過一回舞，我的氣消了。」這便是藍妮的力量。

有一個支持某派的有力者，經某公之介一睹芳澤，結果背叛了原來的決定。女人啊女人，你的魔力足以使任何鋼硬男子融化。在京中山路某酒家，藍妮剛好「斟盤」出來，看到一個老友，他說：「藍小姐好忙啊！」藍妮急忙問道，「你的票替我幫幫忙好哇！」害得這老友呆了半天，他不是國大代表，他只是一個商人，但藍妮忙得什麼也以為是「爭取目標」了。

後來大家都知道，藍妮是真心愛孫科的，也是真心幫助孫科競選的，她曾游走於幾個派系之間，為孫科拉選票。她首先拉攏的就是雲南王雲龍，他們屬於世交，雲龍拍著胸脯，對藍妮下了保證，說我們是親戚，什麼都好說。但後來，《救國日報》頭版頭條刊登了一篇報導：抗戰勝利後，國民黨的中央信託局沒收了藍妮的一批德國進口的顏料，作為敵偽財產處理，可是孫科致函國民大會秘書長，說這批顏料為「敝眷」藍妮所有，要求發還。報導一出，孫科在選舉中大受影響，經過四輪選舉，最終敗下陣來。孫科落選後，支持他的同僚把失敗的責任一股腦兒地歸結於藍妮，孫科也沒有否認，藍妮一氣之下離開了孫科。自此再也沒和孫科見過面，一直到死。

【好書內容簡介】

畫報，是透過手繪插圖或攝影圖片等方式，記載社會樣態的一種圖象文獻。

從晚清至中華人民共和國成立前，中國國內共計出版了近千種畫報，其刊載題材涉獵廣泛，橫跨政治、經濟、科技、社會運動、藝文體育，詳實記錄此動亂時代各個領域的景況與發展，堪稱是民國時代的社會縮影。

老畫報，為肅穆的歷史添入一筆豔色這一卷卷圖文並茂的報刊媒介，直觀且鮮活地記錄民國時代政治、經濟、科技、藝文、體育名人逸事等市井小民津津樂道的趣聞。從後世的目光觀之，畫報可說是微距攝影動盪時代斑斕瞬逝的一幕、名人浮生的悲歡離合，可說是對於歷史事件的第一手報導。

【作者簡介】周利成，男，1965年生。1989年開始從事檔案工作，2004年被評為副研究館員，2008年任天津市檔案館編輯研究部副主任，被授予「天津市檔案系統編研專家」銜。著有《檔案揭密》、《天津老戲園》等四百餘萬字作品。

(本文摘自《民國畫報人物誌》/楓樹林出版)