素有「西北王」之稱的國民黨上將胡宗南是蔣介石的得力愛將，他因年屆五十歲才與小他近二十歲的葉霞翟結婚而成為一代傳奇人物。關於記敘胡宗南婚戀逸事的文章很多，但對於胡宗南之前是否結過婚、婚禮在哪裡舉行、參加婚禮的人數等，眾說紛紜，莫衷一是，尤其是參加婚禮的人員究竟是誰更是沒有任何記載。近期筆者在一九四八年十一月五日出版的《星期五畫報》中，發現了一篇題為《胡宗南結婚秘聞》的文章，或許讀者能從中找到答案。

他為什麼如此晚婚呢？畫報在稱之是一個「有趣的謎」之後，又說，「一說在江西任師長時，蔣夫人曾為其介紹孔二小姐，胡拒絕，並表示共軍不滅，絕不結婚的決心，因此更得當局的信任，也是他後來成為『無名英雄』最有力的保證」。孔祥熙、宋靄齡夫婦有一個千金，名叫孔令偉，人稱「孔二小姐」。宋美齡一生未曾生育，蔣介石又沒有女兒，蔣介石遂認她作乾女兒。但孔二小姐自幼嬌生慣養，性情喜怒無常、桀驁不馴，一般的官宦子弟她根本看不上眼，因而雖已成人但婚事卻久拖未決。胡宗南是蔣介石的愛將，在應酬的場合，宋美齡也見過他，覺得他很有發展前途。於是，就向胡宗南提親，意欲促成他二人的婚事。胡宗南雖覺得這是條進軍仕途的捷徑，但並未馬上答應。事後，私下裡瞭解到孔二小姐並不是他所期望的賢淑溫良型的女子，遂以「國難當頭，何以家為」為藉口，婉言拒絕了。此事常被蔣介石引為楷模。

軍統特務頭子戴笠是胡宗南的密友，他心中也一直牽掛著為胡宗南尋覓結婚伴侶之事。戴笠手下有一名機要秘書叫葉霞翟，此人生得清純可愛，接人待物頗為得體。每次胡宗南前來拜訪時，戴笠都有意讓她陪同，更為他們創造單獨相處的機會。不久，胡宗南便墮入情網。戴笠知道，胡宗南最崇拜的女性就是他們的校長夫人—宋美齡女士，於是他又自掏腰包送葉霞翟到美國留學。這期間，一對戀人多有書信往來，情意纏綿。經過七年的學習，葉霞翟於一九四四年獲取博士學位後學成歸國。但胡宗南卻先是發誓不把小日本趕出中國不成家，後又立志不擊敗共產黨不結婚。葉霞翟只得一邊苦苦地等待，一邊在金陵大學任教。

一九四七年三月，胡宗南部「攻克」延安。胡宗南急電蔣介石請功。蔣介石專電嘉許：「宗南老弟：將士用命，一舉攻克延安，功在黨國，雪我十餘年來之積憤，殊甚嘉賞，希即傳諭嘉獎，並將此役出力官兵報核，以憑獎敘。」並特頒「河圖勳章」，還晉升他為二級上將。於是，胡宗南興致勃發，終於決定該當新郎了！遂向蔣介石提出結婚請求，蔣立即允准，並送上一份厚禮。

畫報明確記載了胡宗南舉行婚禮的地點，並清楚地寫明婚後的第二天他們就各奔東西了，與葉霞翟後來撰寫的回憶錄中的記載基本吻合。「我和琴齋（胡宗南，別號琴齋）的婚戀，既是馬拉松，又是閃電式。馬拉松，光戀愛就談了十年；閃電式，我頭天在南京接到電報，第二天就飛西安結婚，第三天他又把我送回了南京。」

一九四九年，蔣介石兵敗大陸，胡宗南也逃往台灣。一九六二年二月，胡宗南因心臟病突發病逝，年六十七歲。葉霞翟赴台後投身教育和慈善事業，一九八一年逝世，年六十八歲。他二人共同生活了十五年。

【好書內容簡介】

畫報，是透過手繪插圖或攝影圖片等方式，記載社會樣態的一種圖象文獻。

從晚清至中華人民共和國成立前，中國國內共計出版了近千種畫報，其刊載題材涉獵廣泛，橫跨政治、經濟、科技、社會運動、藝文體育，詳實記錄此動亂時代各個領域的景況與發展，堪稱是民國時代的社會縮影。

老畫報，為肅穆的歷史添入一筆豔色這一卷卷圖文並茂的報刊媒介，直觀且鮮活地記錄民國時代政治、經濟、科技、藝文、體育名人逸事等市井小民津津樂道的趣聞。從後世的目光觀之，畫報可說是微距攝影動盪時代斑斕瞬逝的一幕、名人浮生的悲歡離合，可說是對於歷史事件的第一手報導。

【作者簡介】周利成，男，1965年生。1989年開始從事檔案工作，2004年被評為副研究館員，2008年任天津市檔案館編輯研究部副主任，被授予「天津市檔案系統編研專家」銜。著有《檔案揭密》、《天津老戲園》等四百餘萬字作品。

(本文摘自《民國畫報人物誌》/楓樹林出版)