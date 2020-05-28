全國政協副主席董建華攜夫人到天津市檔案館參觀視察，他認真仔細地翻閱著世界船王董浩雲當年在天津航業公司創業時的檔案，激動地說：「天津檔案館館藏了這麼多父親當年在津活動的檔案，我沒有想到；你們把檔案保存得這樣好，這樣完整，我沒有想到。」

董浩雲，一九一二年九月二十八日生於上海閘北，父親董瑞昌曾在上海經營五金業，母親陶太夫人極為賢惠，夫婦二人胼手胝足，艱苦創業，育有三子二女。次子董浩雲自幼體弱多病，加之父親生意遭受挫折，十六歲時即休學在家自修，他日後豐富的學識和扎實的中、英文功力都得益於此時的勤學苦讀。後來進入日本國際運輸公司工作。十七歲時，當得知天津航業公司正在招考職員時，從小對大海情有獨鍾的董浩雲毅然辭去了安穩的職位，考入金城銀行下屬的通成公司。

一九三一年十一月底，奉派與友人顧聯青一同乘火車經南京來到天津。十二月初到職後，董浩雲擔任天津航業公司秘書。從此，開始了他與海洋緊密相連的傳奇人生。從一九三二年開始，董浩雲就開始積極倡導「自船、自貨、自運」的航運方針，即中國自己的貨物應由國人自己的輪船運輸。不肯屈服的天津航業公司則不惜血本斥巨資添置先進設備，引進先進技術，以高效、穩健的工作質量，與洋商針鋒相對地抗衡。

抗戰勝利後，航權收回，外國航運公司逐漸退出我國沿海和內河。但戰後的中國航業已是千瘡百孔，招商局和各民營航運公司的船隻所剩無幾，接收日偽遺留下來的幾艘江船，也只是杯水車薪，不敷應用，當時連中國沿海煤運都要借助盟邦的自由輪。一九四六年，招商局從美國購得十艘自由輪及多艘小型輪船，但仍局限於應付軍運與沿海運輸。

由於國民政府對本國航業採取保護政策，以致國內運費高昂，利潤優厚；相反，對開拓國外航運進入世界性海運市場，政府卻未制定任何獎勵方案。所以，國內各輪船公司都忙於近海與長江煤、鹽、糧食的運輸而對遠洋海運鮮有問津。

但就在這時，董浩雲創建的中國航運公司卻以新興民營事業姿態，不避艱辛，寧願犧牲國內優厚運費收入，毅然於一九四七年八月開闢國輪外航線，「天龍」輪成功試航大西洋。實現了多年夢想的董浩雲曾在《歷盡滄桑話航運》一文中這樣記述了當年的情景：「最值得紀念而又最令人興奮的，莫過於一九四七年中國航運公司所經營的『天龍』輪首次遠航大西洋，這是中國航業有史以來的創舉……這次遠征我忝為主帥，我記得我們等待『天龍』輪由法國LeHavre港橫渡大西洋，於十一月二十九日限期前趕到美國腦福克港（Norfolk）。那時候的期待的心情，正不亞於英國這次在伊利莎伯二世女皇加冕時，聽到額士爾菲峰被人類征服一樣興高采烈而感慰得流下淚。當時這種情況與感覺確是如此，至少，對我本人是終身不能或忘的一件大事。」

一九四八年二月二十五日，董浩雲代理的中國海外航運公司最大的中國海船一萬一千六百噸巨輪「通平」號又從上海出發，橫渡太平洋。當「通平」輪於同年四月抵達美國舊金山時，恰與董浩雲為接收復興航業公司在美國的購船相遇。更為巧合的是，第二次橫渡大西洋的「天龍」輪，也經比利時正好駛入美國東岸卻爾斯登（Charleston），太平洋、大西洋、美國東西兩岸，同時出現中國船隻。舊金山的中外各報及國內多家報紙紛紛報導了這一震驚世界的消息。旅美華僑親眼目睹了懸掛中國國旗的巨輪齊聚美國的壯觀場面，無不感到驕傲自豪而歡呼沸騰，聯想起多年來祖國的屈辱歷史和自己在國外被別人看不起的遭遇，不禁悲喜交集，熱淚長流！這一壯舉，不僅讓炎黃子孫恢復了征服海洋的信心，而且證明了國人經營世界性遠洋航業的能力，更奠定了中國遠洋海運的基礎。

在津的六年，是董浩雲積累經驗的創業時期，為他日後成為世界船王打下了堅實的基礎，可以說，他的航業事業正是從天津揚帆啟航的。

【好書內容簡介】

畫報，是透過手繪插圖或攝影圖片等方式，記載社會樣態的一種圖象文獻。

從晚清至中華人民共和國成立前，中國國內共計出版了近千種畫報，其刊載題材涉獵廣泛，橫跨政治、經濟、科技、社會運動、藝文體育，詳實記錄此動亂時代各個領域的景況與發展，堪稱是民國時代的社會縮影。

老畫報，為肅穆的歷史添入一筆豔色這一卷卷圖文並茂的報刊媒介，直觀且鮮活地記錄民國時代政治、經濟、科技、藝文、體育名人逸事等市井小民津津樂道的趣聞。從後世的目光觀之，畫報可說是微距攝影動盪時代斑斕瞬逝的一幕、名人浮生的悲歡離合，可說是對於歷史事件的第一手報導。

【作者簡介】周利成，男，1965年生。1989年開始從事檔案工作，2004年被評為副研究館員，2008年任天津市檔案館編輯研究部副主任，被授予「天津市檔案系統編研專家」銜。著有《檔案揭密》、《天津老戲園》等四百餘萬字作品。

(本文摘自《民國畫報人物誌》/楓樹林出版)