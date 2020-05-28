台灣偶像劇「轉角遇到愛」中，男女主角在轉角相遇的經典車禍場景讓粉絲們記憶猶新，沒想到現實生活中竟然上演類似情景！日前有網友就錄下一幕驚人的片段，一名男子騎著腳踏車過馬路，卻意外撞上一輛轉進來的三輪貨車，但最後結局竟然超級神展開，讓一票網友全都笑翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳一段國外的行車紀錄影片，可以看到一名男子正騎著腳踏車緩緩的過馬路，這時轉角突然彎進來一輛三輪貨車，神奇的是，不但沒有發生車禍，腳踏車騎士竟然在瞬間飛到貨車後面，直接坐在後座被載走，讓網友全都看傻眼！

影片曝光之後引起熱議也在網路上遭到瘋傳，知名網紅林進也在IG上PO出此片段，並配上歌手楊丞琳的歌曲「帶我走」，讓畫面瞬間變的唯美浪漫。網友看了也紛紛留言表示「浪漫途徑」、「鬧事哈哈哈」、「先運走嘍」、「笑死」、「怎麼感覺有點浪漫」、「也太好笑了吧」、「不管看幾次都很好笑」、「欸欸小兄弟上車哥哥帶你見見大東西」。