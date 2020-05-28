無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

退休難不難？看你如何斷捨離

Fire運動實踐者、開設同名Youtube頻道的柴鼠兄弟表示，觀察近期新冠肺炎造成的職場變動，不難發現「沒有工作是真正穩定的工作，你永遠不知道自己什麼時候會失業」，只有做好準備，才能面對隨時失業的危機。

Fire運動的宗旨即在於事先做好退休規劃，透過物慾控制減少支出、提高投資或儲蓄比例，直到有一筆存款可以支撐基本生活後，就可以和職場框架說Bye-Bye！但是，柴鼠兄弟也在最新的著作《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》一書中強調，這裡指的退休並不是完全無所事事，而是不再以追求薪資為生活目標，拿回時間的主導權與定價權，自己決定要怎麼工作。

然而，「Fire自己，也沒有這麼容易」，柴鼠兄弟回想過去在職場上賣命的生活，雖然苦，薪資相對穩定，物質生活的追求也沒這麼節制，因此，「習慣自律」和「發展興趣」就成為Fire運動成不成功的兩大關鍵。

追求時尚、新款手機、名牌等等，並沒有什麼對或錯，「很多東西只是外在的裝飾，冷靜思考後會發現資產、技能才是真的」，柴鼠兄弟笑著說，當體悟出這個道理後，自然就會把物慾降低，轉而追求心靈上的成就。即便羨慕周遭友人的臉書、IG打卡，想到已設下的目標，就要堅定地說出「這不是我要的」，你與物慾生活的距離就凸顯出來了。

進一步，要找到自己真正有興趣、熱中的項目。柴鼠兄弟認為，如果不知道想要的是什麼、目標不明確，離開職場也不會知道自己要做什麼，反而應該留在職場累積經驗，尋找方向。「Fire運動其實就像創業，擁有一家公司，沒有社會經驗，就不會知道怎麼跟廠商、客戶交流應對，會是一件很辛苦的事情」，即便要Fire自己，也不是貿然行動，做足準備，經過職場洗禮，才會在嶄新的人生新頁上有華麗的開場白。

FQ財務智商 Fire自己的最好投資

一般人都知道IQ與EQ，但過往教育，其實最缺乏的就是財務智商FQ(Financial Quotient)，這也將成為未來生存的關鍵，尤其想要實踐Fire運動的讀者們。廣義的解釋FQ概念，可以代表一個人對金錢的整體價值觀和創造財富的能力；狹義的是對金融世界的各種商品、工具和運作邏輯的根本認識。

「起初覺得投資理財這個東西好硬，鼠一開始就很有興趣，早前也就有在做投資理財操作，對我來說，理財世界似乎只有定存跟儲蓄」，柴靦腆地笑著分享學習FQ的經歷，「於是，試著去爬文、看各種老師的分享，從中發現有太多專有名詞實在很難懂」，自我學習遇到的瓶頸，奠基往後兩人希望透過軟性、生活化的方式介紹FQ給大家的初衷。

投資並不是一件容易的事，但也沒有這麼高的門檻，許多人會覺得股票投資就是投機、賭博，會有傾家蕩產的可能，被類似的價值觀綁架，導致許多人避而遠之。可是，當你慢慢挖掘、認識其中奧妙後，會發現FQ的世界很大，每種商品有不同程度的風險，「例如：存股，有點像利用股票做定存，每年可以取得公司配息，比一般銀行定存0.84％高出許多」，柴鼠兄弟指出，當你了解到某些理財商品有較高的投資報酬率後，為何要將它拒之門外？

柴鼠兄弟認為，想替未來多保留一些選擇，無論再困難，也必須接觸這些不熟悉的理財工具。要決定自己的生活，必須掌握籌碼，增加被動收入。進行投資理財計畫，絕對是進入Fire運動的前哨站，「有勇氣付諸行動的人，才能獲得更多」。

學習不怕失敗 失敗代表離成功更近

訪問過這麼多投資好手，很少人沒有失敗的經驗。柴鼠兄弟也不例外，「最慘痛的經驗就是買到壁紙啊！」柴鼠兄弟邊哀號邊訴說過去投資虧損的經驗，「剛開始不懂，聽到電視上說是明牌就隨便買，沒有研究、追蹤，一眨眼價值就跌到一半，緊接著就終止交易」，這張壁紙還在柴鼠兄弟的對帳單中，「就像是一張獎狀，提醒我買過這張教訓」。

投資人多少有買到壁紙的經驗，柴鼠兄弟經過此次教訓後，不斷思考怎麼樣避免投資變壁紙的風險。最終，他們領悟出一套「50％保命停損」原則，「前面損失越多，越會影響後面的決定」，許多人越陷越深越難離開，遇到股票下跌，不少投資人賭性堅強，不斷期待止跌，無形中陷入枷鎖中，就成了沉沒成本，「不管怎樣，遇到跌損達到50％，一定要離開，這是我們歸納出的一個臨界值」。

歷經壁紙洗禮後，柴鼠兄弟在投資上更加專注於資產配置比例，「尤其是波動較高的時候，我反而會覺得要提高現金比例」。鼠進一步解釋說，高存股比例也沒有不好，存股就像是經由殖利率保護的產品，遇到反彈的時候，品質好的產品回漲就會特別快，但有些人，例如柴，戶頭要有現金才有安全感，波動較大時，就會選擇增加現金配置，至少保留一半的資產比例做現金儲蓄，另一半就會投資股票或ETF，進行風險分散配置。

柴鼠兄弟提醒，進行投資標的選擇時，投資人的報酬評估必須把風險與時間納入考量才公平。一般投資工具獲利來源主要是「價差報酬」與「配息報酬」，前者是高風險，省時間，搶在市場暴跌時入市，當沖搶反彈加上融資、槓桿搶價差；後者則是投資每年穩定配息的大型牛皮績優股，典型花時間省風險代表。

對於柴鼠兄弟而言，很多人認為魚與熊掌不可兼得，其實，只要你控制好比例，價差和存股雙贏不無可能。「為什麼這麼多人想做價差？因為夠甜，賺很大」，實際上就是投機行為，這就是人的本性，「所以，何不順應人心，該投機就放膽投機，只要控制比例跟停損，負面風險也是可以避免的」，保留至少10％的比例在投資市場冒險，參與市場波動，是投資人檢驗自身眼光和熟悉度最好的補習班。

但是，重點是後面的90％，將90％的資產放在穩定的標的，不管是現金、定存，或是績優股，基本上投資人比較不會受傷。透過資產配置的方式平衡人性的貪婪，就不需要將自己推進非黑即白的困境中。

對於小資族、上班族來說，沒有這麼多時間盯盤，或者去研究數字、Ｋ棒、波段這些東西，柴鼠兄弟建議，做存股相對讓投資者較為安心，領固定趴數的股利股息，剩下時間可以專注在工作上，也可以拿時間去增加自我技能，對生活來說其實比較實際。

起初開設Youtube頻道，並沒有計畫專注於投資理財教學的柴鼠兄弟，因為投資出興趣，整理出一般民眾在投資路上可能卡關的關鍵，搖身一變成為理財投資翻譯者，翻譯的不是明牌，也不是股票分析技術，而是試圖替所有投資初學者，指引前往成功的康莊大道。

投資理財難不難？就看決心在哪裡。想要脫離制式的工作環境，做自己的老闆，先要讓自己的想法和別人不一樣。孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能」，忍人所不能忍，走出與眾人不一樣的路。想要Fire自己，先開啟人生的理財道路。

(本文摘自 《理財周刊 1031期》)

理財周刊發行人洪寶山(中)、柴鼠兄弟(左、右)。（圖／理財周刊提供）