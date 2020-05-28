YouTube 的盛行讓全職YouTuber 成為新興職業，如果成功獲得關注即可透過廣告、業配等方式營利，是許多人的夢想中的工作。近日日本YouTube圈冒出許多以辣妹廚房當賣點的頻道，尺度也一個比一個大膽，一名正妹就因為一邊煮菜一邊脫衣成功爆紅，更有網友發現超害羞的亮點！

日本一名正妹YouTuber近日因為一邊煮菜一邊脫衣爆紅。(影片來源/YouTube/くるみるくっきんぐ/如遭刪除請見諒)

日本一名頻道名稱為「くるみるくっきんぐ」的YouTuber近日受到矚目，影片內容主要以一名正妹教大家做菜為主，該名正妹雖然都戴著口罩，但眼睛迷人，聲音又甜美，再加上魔鬼般的身材，讓她才營業短短3週就有快7萬人訂閱。5月23日時她特地開了料理直播和粉絲互動，過程中更開始寬衣解帶，逐一褪去衣裳，最後脫到只剩下灰色的細肩時，眼尖的網友也發現該名正妹似乎沒有穿內衣，胸前透出2害羞凸點，鏡頭更數次特寫該部位，讓人看了臉紅紅。

影片曝光後瞬間掀起暴動，網友紛紛留言表示「不錯啊，反正不露臉，下次尺度可以再大一點」、「真是滿滿的亮點，福利放太大惹~!」、「如果能把灰色的上衣脫掉，那就完美了~」、「這根本是在誘惑他人，讓小弟想要親手揭開她」、「現在這類的直播主真香」、「這樣子誰還能專心看怎麼做菜咧」、「太犯規了啦」。