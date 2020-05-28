台灣人愛吃牛肉，但是根據熟成度不同，也有各自的擁護者。不過日前就有網友好奇，「菲力牛排」吃幾分熟比較專業？貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕直言「菲力3分、肋眼5分、牛小排看人！」

原PO今（28日）在PTT「八卦板」以「牛排要吃幾分熟比較好？」為題，PO文透露想吃菲力牛排，「可是還在想要吃幾分熟的比較好？一分熟好像太生，全熟又好像太老，那剩下3分熟、5分熟、7分熟…該選哪一種比較好？有專家願意解惑一下嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「千元以下吃全熟，保證店員當你內行人」、「便宜貨不要亂吃不熟的」、「全熟，因為都組合肉」、「去街邊便宜牛排店其實指定幾分熟也是白講的，他們自己的設備都做不到這些了」、「2000元以上，3分~5分，以下的吃全熟，免得拉肚子」、「便宜貨一律全熟」。

不過也有網友認為「看牛肉品質，好的5分」、「別盲信所謂越生越好，就看自己喜歡，只要爽就算7分也沒差」、「要看牛的等級，決定吃的熟度」、「看部位。脂肪分佈多的可以吃熟一點。如果是菲力這種純瘦肉吃肉汁的就3分，但終究吃久了就看個人喜好啦」、「菲力3分、肋眼5分、牛小排看人」。