由於兒童剛剛來到這個世界，理論上應該更容易受到病毒感染的威脅才對，但是為什麼與成年人相比，兒童反而比較不容易受到新冠病毒的侵害呢？截至目前為止，尚無任何證據表明兒童身上的ACE2受體的表現或功能比成年人來得低。因此，藉著了解兒童的先天免疫系統和成年人的不同之處，可能是回答這個問題的關鍵所在。

(影片來源/YouTube/好好聽FM_健康養生)

在嬰兒哇哇墜地的頭幾個月中，母親體內的抗體已經預先透過胎盤跑進嬰兒體內，藉以保護孩子免受母親以前遇到過病菌的侵害。之後，所有的病菌對於孩子來說都是全新的，所以在生命的最初幾年內發生的頻繁感染有助於建立起孩子自己的免疫系統記憶，從而防止下次再度的感染。因此，小兒的免疫系統必須充分準備就緒，去面對生命中最初幾年內所遇到千奇百怪的病菌，這種對完全陌生病菌的超強應變能力，在成年人的體內是無法相比擬的，甚至在70歲以上的老年人，可能完全失去了應變的能力，剩下的只是一堆免疫記憶。

潘老師花時間瞭解了兒童與成年人之間的免疫系統不同之處後，驚豔於造物者的神奇，上帝或佛祖絞盡腦汁地為兒童提供了生存上的優勢，使其可以對抗眾多未知的病菌。但是，隨著年齡的增長，外食族營養不均衡，生活習慣不良，壓力和熬夜破壞了我們的免疫系統，甚至產生慢性病，弱化的免疫系統將漸漸失去對抗新病菌的能力。儘管開發疫苗是目前人類的首要研究目標，但維繫自身免疫系統的強盛才是長久與根本之道。

作者：陽明大學教授潘懷宗博士