竹北因為鄰近新竹科學園區，近年來吸引不少工程師置產定居，各式建案也不斷推陳出新。日前就有網友好奇，「竹北市有沒有可能超越台北市？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，新竹縣竹北市無論是學區、商業區、住宅區十分現代化且繁榮，婦產科也有不少年輕媽媽前來進行檢查，可見該地區有許多年輕家庭進駐，加上平均收入也接近全國之最，讓他不禁好奇「竹北市有沒有可能超越台北市成為台灣最現代化的市區？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不過眾人直指「捷運」和「資產」是兩大關鍵，紛紛留言回應「竹北都受薪階級，是要怎麼跟台北資產階級比」、「連捷運都沒有怎麼超越啦」、「連公車都沒什麼人坐，只能開車、騎機車或走路」、「跟林口青埔比都不一定贏了」、「新竹市還優於竹北市」」、「先弄個影城出來好嗎？」不過也有網友認為「有可能，台北太鳥籠了」。

事實上，根據主計處統計，2017年全台平均，新竹市每人每月可支配所得超越台北市，高居全台第一，且新竹物價不輸台北，日後發展不容小覷。