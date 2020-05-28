知名美式賣場好市多（Costco）不定時推出優惠商品，加上經濟實惠等特點，吸引不少買家上門消費。日前就有網友分享一款「載娃神器」，無論是載小孩、寵物、堆放雜物，都相當方便實用。

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款摺疊式拖車，並PO文激推「耐操又好用！放屁孩很剛好，購物直接當購物車，也不用帶購物袋了～」目前特價一台1999元，另外原PO還提醒，這台車載重135kg，與另一台45kg的截然不同。

原PO也大方分享這款摺疊式拖車的多種使用方式，包括逛賣場時可以讓孩子直接躺在推車內，也可以推去海邊，甚至直接將孩子連同玩具一起拉著走，都相當方便。另外，也有不少網友也分享照片，除了將拿來載小孩之外，也能載寵物、載貨，或是充當露營拖車使用。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這台超想入手的」、「有小孩或寵物真的超推」、「這台很好用，我們有一次載4個小孩」、「寄貨超方便」、「一舉好幾得」、「出國玩去韓國走在路上每個家庭都有」、「非常好用，解放了拔拔的雙手跟肩膀」；不過也有人坦言「看了很久，但想到若碰到有階梯就麻煩了，所以又作罷」。

在 Instagram 查看這則貼文 COSTCO TREASURES（@costcotreasures）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 5:22 張貼