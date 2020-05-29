你想成功嗎？也許你只是有點想而已。因為你不願意每天四點起床，是為了實現目標而努力，也許你願意努力但卻做不到竭盡全力。

Kobe的體能教練回憶道──早上11點來到體育場，發現一邊半場有教練與其他球員在講戰術，Kobe卻在另外一個半場投籃，當我走過去和他打招呼，問他今天是什麼時候開始訓練的，Kobe回答他是7個小時前就來了。」

【精彩書摘】

提到Kobe，你想到的稱號是什麼？我最先想到的會是「黑曼巴」。象徵著冷血、殘忍和極具攻擊力的非洲毒蛇，自Kobe籃球生涯中期開始跟著他，伴隨著他接下來所有的征程，但其實絕大多數的球迷都不知道其中的意涵，不曉得Kobe為什麼要給自己取這樣一個外號。

為此，Kobe曾公開解釋過，這不僅僅是一段故事，更是他想塵封的歷史，因為這個稱號，源自於他人生最黑暗的時期。

黑曼巴在2005年至2006年賽季傳開，尤其是湖人隊對陣多倫多暴龍隊，Kobe拿下81分那場比賽，創下他個人單場最高得分紀錄，但其實「黑曼巴」早些就出現了。大家都知道Kobe的籃球生涯有段黑暗期─2003年的性侵醜聞事件。

在事件爆發前一年，Kobe仍站在聯盟頂端，全身盡是榮耀的光環，但沒想到隔年便瞬間跌落谷底，跌進萬丈深淵，前途一片黑暗，可說是沒有未來可言。當時全世界都在批判Kobe，看到他不是指指點點地議論，不然就是以極為難聽的字眼辱罵，他只有在球場上能做自己，能夠義無反顧地打球，不必在意旁人眼光，即便場外的人會用盡各種惡毒的言語進行轟炸，球場就是他的避難所。

因此，Kobe認知到一件事情，他需要創造另一個自己來集中精神、集中注意力，當時各方言論、衝擊排山倒海而來，即便他已足夠強大，仍不堪負荷，勢必要將事情整理好才行。於是，黑曼巴就此誕生。

Kobe說：「黑曼巴代表的殘忍兇猛與對手無關，更多的深層涵義是讓我戰勝自己，我要靠他釋放心中的壓抑和沮喪。」所以，「Kobe」變成他處理場外個人事務的稱號；而「黑曼巴」則負責在球場上解決對手，對他而言，黑曼巴的出現是籃球生涯上的轉捩點，意義非凡。

Kobe在籃球路上的成長過程，也成為這個世代年輕人個性的一個樣板，不論是追隨許久的粉絲，還是對Kobe各方面恨得牙癢癢的球迷，他一路走來不斷對外傳遞自己的精神，也試圖藉由不同的方式，繼續傳遞下去。

Kobe長達二十年的職業籃球生涯，都秉持「曼巴精神」保持動力、影響著無數球迷。他在自傳《曼巴精神》昭告天下：「重點不在於結果，而是追求結果的過程，它（曼巴精神）就是一種生活的態度。」他的曼巴精神揭露堅強意志：「重點不在於結果，而是追求結果的過程。」

因不斷努力、苦練熬出頭的Kobe曾說：「你看過凌晨四點的洛杉磯嗎？若沒有，那你不配奪冠！」這句話成為他籃壇傳奇中名言之一。連續在湖人隊待上二十年，在2016年的最終戰，38歲的他以高齡球員之姿上場，竟還能狂砍60分，最後他在退休球場上回首與隊友共同打拚、最難忘的日子：「戰績低迷的那幾年，我們沒有退縮，我們非常強悍，最後贏得總冠軍，證明我們始終走在對的道路上。」表現出即使自知身處劣勢，仍抱持永不放棄的精神。

Kobe定義「曼巴精神」為熱情、執著、嚴厲要求、堅韌不懈、無所畏懼。在自傳《曼巴精神》中，也無私分享籃球知識，揭露自己練球方法、嚴謹的時間管理，以及如何克服身心靈上的壓力與傷痛。

更重要的是，Kobe讓我們體會「曼巴精神」的核心：「重點不在於結果，而是追求結果的過程；它的重點在於你的做法，以及你親身經歷的那趟旅程。它就是一種生活的態度。」

Kobe用《曼巴精神》昭告天下：「我要成就偉大，而且我不需要別人來催促我。」也將此書獻給下一世代的運動員，「願你透過了解別人的生涯中找到力量、創造屬於你的傳奇，還要比我的傳奇更偉大！」

熱情：來自於愛，他說：「我愛球的味道，我愛球鞋的味道。」

執著：對於籃球、對於勝利的執著。

嚴厲：Kobe嚴於律己，也嚴於律人。

回擊： 職籃生涯最後幾年，受過幾次大傷，每次他都用積極的態度回擊傷病。

無懼：最大的恐懼，是來自於自己。

（本文摘自 《NBA傳奇Kobe Bryant的曼巴成功學》／創見文化出版）

【作者簡介】

吳宥忠

魔法講盟執行長、Kobe Bryant球迷、王道培訓CEO、2018亞洲華人八大名師、2020世界華人八大明師、Business & You 講師、無敵談判學講師、出書出版班教練、密室逃脫創業學講師、數本暢銷書作者、區塊鏈賦能傳統企業顧問、魔法區塊鏈經濟研究院院長、我們一起創業吧！創辦人、兩岸區塊鏈認證班講師、雄案基金顧問、區塊鏈投資學講師