你想成功嗎?也許你只是有點想而已。因為你不願意每天四點起床,是為了實現目標而努力,也許你願意努力但卻做不到竭盡全力。

Kobe的體能教練回憶道──早上11點來到體育場,發現一邊半場有教練與其他球員在講戰術,Kobe卻在另外一個半場投籃,當我走過去和他打招呼,問他今天是什麼時候開始訓練的,Kobe回答他是7個小時前就來了。」

【精彩書摘】

If you love a thing you will overcome all difficulties ~Kobe當你熱愛一件事時你就會為它克服一切困難。

Kobe Bryant說:「我愛球的味道,我愛球鞋的味道。」

Kobe對籃球、對比賽的熱情,自從他2歲接觸籃球的那一刻起就未曾停過,高中時期就擁有高超的球技,跳級進入聯盟後更展現初生之犢不畏虎的競爭態勢,即便他只是名17歲的高中生球員,面對聯盟中的牛鬼蛇神也無所畏懼,徹底展現出他對籃球那無比的熱情,在他20年的湖人生涯中,不斷精進自己的球技,從早期飛天遁地的拉竿扣籃,到後來優雅的後仰跳投,以及數不盡的高難度投籃命中,許多球星如Kevin Durant,都評價他是一對一最難以防守的球員。

退休後,Kobe對籃球的熱情也不曾減少一分,除了創立曼巴體育學院(Mamba Academy)培育許多年輕的籃球選手,還拍攝了短片《致親愛的籃球》(Dear Basketball)講述他與青春相伴的籃球旅程,一舉拿下奧斯卡獎。然而令人惋惜的是,當我們正樂見他與二女兒Gianna在籃球上的傳承,Gianna在場上展現的動作,有著爸爸的影子,卻傳來父女兩人離世的噩耗,令人震驚與不捨。

熱情是做你「喜歡」的事,不是你「非做不可」的事。當你為了某個目標全速衝刺,仍闖關失敗時,會不會懷疑是因為自己還不夠努力、還不夠想要,所以才達不到成果?「想要」是人們對目標的熱情來源,使人充滿幹勁,能讓你展現最大的能力。對工作和事業沒有熱情的人,不會取得任何成就,縱觀古今中外所有的成功者,他們都是對工作和事業,愛得如痴如醉,也正是這把熱情的火,才點燃耀眼的成功。

你夠努力改變現狀了嗎?

Kobe Bryant說:「我不想當下一個麥可‧喬丹,我只想當KobeBryant。」

生活中,大多數人都是不滿現狀的人,得到一件東西,還會想要得到另一件東西,得到之後,還會有更高的追求。我們之所以不滿現狀都是為了得到更好的生活、更好的人生。

不滿現狀時,我們該怎麼辦呢?瑪雅安傑洛曾說:「如果你不喜歡某件事,就改變它;如果改變不了它,就改變你的態度。」你應該做的不是抱怨老天不公,不是怨嘆時運不濟,而是起身動手改變,如果你不試著改變,你的人生就不會起任何變化。這世界總是無時無刻地在改變,因此不要害怕改變,而要習以為常,如果不懂得適時改變,就很容易被淘汰!如果你有一個好的想法,想辦法實現它,如果你對什麼感到興趣,想辦法讓自己成為那個領域的行家。

一個人能不能成就大事,要看他有沒有熱情。如果有一個人,他整天無精打采,做什麼事都無法進入狀況,也很少看到他眉飛色舞的樣子,更難指望他能讓身邊的人感到快樂。雖然他做事總是按部就班,很少出大錯,但相信他也絕不會做到最好。

這樣的人,你如何能想像得出他能冒險、承受壓力、克服重重困難而成功嗎?

沒有熱情就沒有衝勁,當然也就不可能將身心靈都投入到目標當中。

事實上,有熱血才能成就不凡,就像Kobe bryant一樣。也許戰勝喬丹的目標對還是高中生的他來說非常遙遠,但為了實現目標,不可避免地要承擔失敗、犧牲生活,但這一切都會是值得的,且這也是必然的過程。

所以,不要整天抱怨自己窮,抱怨老天不公平,抱怨周遭的人不夠支持你,你應該先思考自己是否有想辦法努力改變現狀了?是否替自己設立了明確的目標?又是否曾經為了這些目標主動出擊?如果沒有,你憑什麼責怪他人害你無法成功呢?一輩子很長,你正年輕,想改變,就立即付出行動。你要知道人生沒有白走的路,每一步的改變都算數。

(本文摘自 《NBA傳奇Kobe Bryant的曼巴成功學》/創見文化出版)

【作者簡介】

吳宥忠

魔法講盟執行長、Kobe Bryant球迷、王道培訓CEO、2018亞洲華人八大名師、2020世界華人八大明師、Business & You 講師、無敵談判學講師、出書出版班教練、密室逃脫創業學講師、數本暢銷書作者、區塊鏈賦能傳統企業顧問、魔法區塊鏈經濟研究院院長、我們一起創業吧!創辦人、兩岸區塊鏈認證班講師、雄案基金顧問、區塊鏈投資學講師