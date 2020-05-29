一場摩登時尚的同性婚宴

當時為正月初，時序寒冬，半年前就答應四十年交情的老程，一起赴美參加他公子在佛羅里達的婚禮。飛機降落邁阿密，雖然全美過半已開始飄雪，但這個全年溫暖宜人的海邊城市，迎面拂來陣陣暖風，替一個即將登場的特別婚禮，先做了天然熱身。

這場摩登時尚的美式囍宴，從場所、儀式、餐飲菜色，皆由老程在美成長的兒子自己安排。這是年輕新人一生最重要的派對，他們堅持自主，不容老一輩置喙。更有甚者，還以場地有限為由，限定父母邀請客人的名額。最後選定的婚禮方式，也強調青春洋溢，兼具溫馨感人。

婚禮會場乃是一個專辦盛宴的莊園，有私人停車場，大樹成蔭，門口有制服警衛，以過濾來賓。花園裏滿布著又名「鶴望蘭」的天堂鳥，引頸盼望，歡迎客人光臨。過了玄關，大廳高挑，屋頂浮飄著上千個七彩氣球，梁柱之間，則掛滿了彩虹緞帶。鋪上紅毯的中央走道旁，整齊排著觀禮用的摺疊椅。會場盡頭，五十呎高仿哥德式的五彩玻璃牆前，則是一個豪華舞臺，聲光音響一流，既可舉行莊嚴儀式，也可做為歌舞表演。百來人的聚會，卻有三十多位服務專人穿梭其間，引領流暢的婚禮三部曲。

下午四點整，來賓就座，準時由幽默風趣的牧師開場，從伴郎及新郎先就位，再由對方家長緩緩地挽著一位高大帥氣的男仕入場，全場安靜肅穆，眼神跟著新人移動，除了小提琴優雅獨奏的︿結婚進行曲﹀，整個會場寧靜的連一個大聲呼吸都不敢有。沒錯，這是一場「他」與「他」的新潮婚禮。雖然早有心理準備，但光只是這一入場，已然感受到五臟六腑的激動翻騰。美國民風開放，同性婚姻屢見，非常有經驗的牧師，倒是輕鬆流利的將嚴肅儀式在新人相吻的一剎那，帶到高潮。老友夫婦及對方家長，不捨的用紙巾擦拭眼角的淚水，既是喜悅，又帶感傷。當觀禮來賓拿出事先分配好的小肥皂水瓶，同時吹起滿天的泡泡，新婚的兩位帥哥手牽手，驕傲的帶著大家的祝福，禮成退場。

在一片意猶未盡的讚美掌聲中，司儀宣布開始第二階段的輕鬆交誼時間。正襟危坐已久的來賓紛紛起身，老的先找廁所，紓解壓力，年輕的湧向酒吧，啜飲侍者捧來的高級香檳。我知道老程雖不古板，對婚事開放，但也明瞭他兩老冀望獨子能生養孫輩，傳宗接代的天職。我藉著敬酒，刺探心事……「他答應我會領養一雙子女，也會和伴侶做一對盡職的父母。」老程眉宇間稍帶安慰，眼神充滿期盼的回答。

明月升起，晚宴主戲開鑼，賓客依序入座，享用海陸大餐，暢飲高檔美酒。菜色雖豐，但所有的焦點不在杯盤，而是集中在鎂光燈下的豪華舞池。大家舉杯祝賀之後，起首的是新婚佳人的開場舞，兩位都是美國時尚界的精英，舞技一流，忽而主導，忽而搭配。一曲結束，掌聲雷動。接下來的開放熱舞時間，在超級DJ及酒精的催化下，來賓更是嗨到不行，經不起一再敲杯要求，新郎褪了西裝上衣，即興地表演了一支霹靂舞，動作俐落，翻滾自如，來賓大聲叫好，樂翻了天。站在燈光照不到的角落邊，老友略帶失神地做個安靜的觀眾，該不是憶起當年他引領風騷的吉魯巴，相比之下，已跟不上潮流的改變，只好默歎：「廉頗老矣，尚能『舞』否？」

整場婚禮，貴為主婚人的老友夫婦，非常低調的前後張羅，就怕冷落了任何來賓。猶有甚者，聽說這一場所費不貲的囍宴，他除了全數買單，還把主婚人的祝賀發言，謙虛的讓給對方家長。天下父母心，儘管兒子自有主張，甚至超越傳統，但做父母的，還是永不計較的為他們忙碌奉獻。我衷心默禱希望新郎賢侄，也快點升格當父親，來體會爹娘生養之情。

歡樂的時間，過得特別快，甜點之後，年輕人愈來愈興奮，我的眼皮卻開始沉重，突然想起袋裏的紅包還沒機會奉上。掏出賀儀，免不了和老程夫婦一番推扯，老程一生事業成功，家財萬貫，七嘴八舌僵持之間，他摟住我的肩膀說：「你肯越洋而來，已經感激不盡，禮金絕不能收。汝愛撰文，不如把今晚見聞，做一個實況轉播，發給其他不便邀請的老友，算是賀禮。」

恭敬不如從命。收回禮包，突然感觸老程多年的友情，真豈是一份薄禮付得清，償得盡的。一場囍宴讓我親身體驗觀念的改變，傳統的式微，父母的偉大，老友的情誼。雖有三分感傷，卻也七分暢快。兩杯下肚，酒酣耳熱，援筆記之。臨尾心動，有感而詩，替這個非常特殊的月夜，道聲晚安：「冰雪暖陽情兩極，賢侄俊郎結連理。養兒方知父母恩，盼君早日當爹地。」