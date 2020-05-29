醫學相關科系在台灣很夯，雖然大學要讀7年，但由於出社會後薪水優渥，因此成為不少考生的目標。日前一名網友提到，不少人為了考上醫學系或牙醫系，選擇不斷重考，甚至還有人討論幾歲考上最划算，但受少子化等因素影響，讓他好奇詢問「25歲前考上牙醫是不是都算賺？」。

一名網友在ptt表示，曾看過他人分享重考醫學系或牙醫系，基準以18歲到考上的這段時間，高收入是否能彌補掉這一段時間所損失的收入，並以科技業為比較標準，指「25歲前」考上才算賺，但隨著少子化的現象，認為這年齡階段可能也會有所改變，好奇詢問「到底重考在幾歲前上牙醫是賺的呢？還是一樣25歲嗎？」。

不少人認為，醫學相關科系30歲前考上都很賺，「30歲以前都賺」、「一年抵別人工作好幾年，算錢的話，30歲前都可」、「科技版不是有一篇說，醫學系30歲還在讀的都常態」、「我朋友40幾歲還在考，有錢就可以繼續考」、「其實我覺得30歲前考上都不虧，現在工作起碼都60歲以上了吧！一堆人都65歲退休，算一算還可以爽20幾年」、「絕對不是25歲，應該是30歲」。

還有人曝友人經歷「之前認識一個27歲考上的，34歲畢業（已服過兵役），39歲當主治醫師不老啊！醫師工作到75歲的都不算罕見，不過如果以後政府政策是把醫師均收看到國民所得2倍以下，就不划算了」、「自己見過年紀最大的是50歲退休老師考上，60初開始職業，現在快70歲多也還在看診沒啥問題」、「附近的補習班化學老師也50幾歲去考，現在開診所了，不過他是考後醫就是了」。