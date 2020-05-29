隨著天氣不斷轉熱，有些人開始吹冷氣消暑，但該如何省電，也成為小資家庭頭痛話題。日本有一名省電達人，7年來電費為「零」，面對現今凡事倚靠電器的時代，她究竟是如何辦到的？沒想到她不只在家裝太陽能板，還靠健身單車發電，原始的生活方法，讓不少人驚呼連連。

日本綜藝節目《幸せにしてあげるわよ》先前採訪一名染織專家，主要以食物染織布料，在當地小有名氣，也是一名省電達人，家裡住了3名成員，靠著自創的省電奇招，如今7年電費竟為「零」，吸引節目組注意，採訪當日天氣飆升到35度，進到達人的屋內，明顯可以感受到悶熱感。

而達人表示，因為家裡沒有空調，所以屋內非常熱，不僅沒有空調，就連電器也非常少，甚至沒有冰箱，假若需要使用到電，達人便會騎上健身單車，靠腳踏的方式發電，還可以順便運動，之後電會被儲存於儲蓄電池裡，踏1小時能產出60瓦電力，電費逐年減少讓她非常有成就感，最終甚至與電力公司取消契約。

製作單位指出，每人一天所需用電量需400至500瓦，腳踏發電明顯不夠用，達人還使用50瓦的太陽能板，假若天氣好的話，就能順利存到一日所需用電，還購入太陽能炊具，將生米置於鍋中，在太陽照射1小時後，生米就會被煮成熟飯，如今更省下100萬日圓，而她也利用這一筆錢到處旅遊。