連鎖超市全聯商品多樣，且主打物美價廉，吸引許多婆婆媽媽上門消費。日前有一名網友，收到電信公司寄來的「全聯商品禮券」，由於她從未見過，讓她有點擔心是詐騙，因此PO網詢問其真實性，不少網友則表示「不敢用我可以接收」。

一名網友在《我愛全聯-好物老實說》提到，日前收到電信公司寄來的全聯商品禮券，由於她第一次收到，也不清楚全聯有發行禮券，因此詢問其他人是否有收到過，「請問這真的能使用嗎？如果禮券可以使用，那不就可以全聯買到失心瘋」。

不少網友證實，這確實是全聯商品禮券，「這個是真的全聯禮券！有鋼印的就是公司售出的，可以使用」、「可以用啊！我是過年前買電視送的」、「真的可以用喔！我老公拿到4500元，一去全聯都買到好買到滿」，不少人也開始詢問要如何獲得，還有人分享使用心得「這個禮券可以用，而且可以找零錢，但是沒有發票」、「我拿的是100元有5小張，我買了145元，他會拿兩小張去，找妳55元」。