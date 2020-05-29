泰國有不少模特兒，不僅皮膚白皙、身材凹凸有致，就連作風也相當大膽，讓不少男粉絲直呼凍未條。泰國有一名性感車模，儘管只有160公分，但卻擁有E罩杯的好身材，反而受到眾人矚目，而她拍攝尺度也非常大，經常未扣襯衫露出半球。

在 Instagram 查看這則貼文 Miss Soraya Upaiprom（@aumamii26）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 12:45 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Miss Soraya Upaiprom（@aumamii26）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 5:37 張貼

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索拉亞(Soraya Upaiprom)身高僅160公分、體重47公斤，居住於烏隆他尼，平時是一名車模，儘管身材並不高，但擁有E罩杯的好身材，獲得許多車廠喜愛，而索拉亞對於身材保養相當講究，每天必喝3公升的水，補充澱粉類、脂肪類、纖維等食物，堅持不節食保持營養均衡。

在 Instagram 查看這則貼文 Miss Soraya Upaiprom（@aumamii26）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 8:27 張貼

而索拉亞每周至少與健身教練健身2次，讓身材曲線更加明顯，她也經常在IG貼出健身、生活等辣照，還曾穿日本「童貞殺毛衣」，圓潤半球讓人看得目不轉睛，吸引72.8萬人追蹤。不少人直呼「性感到讓人難以呼吸」、「車模不高沒關係，身材夠兇更搶眼」、「身材比例也太好了吧！臉看起來像是有170公分」。