鵜鶘擁有長喙和大咽喉袋，並用長鳥嘴舀起獵物捕食，不過鵜鶘寶寶如何孵化、成長，你有看過嗎？澳洲一個專門救援各種鳥類的組織，日前在大壩附近發現一顆鵜鶘蛋，成功將其孵化，更分享36天成長過程，讓人感嘆生命的美好。

救援鳥類組織Twinnies Pelican and Seabird Rescue表示，日前在陽光海岸大壩附近，發現了一顆被遺棄在水邊的蛋，外殼非常冰冷，「老實說，我們不想養鵜鶘，這是一項挑戰」，最終仍選擇帶回機構並放入孵化器中，沒想到6天後，蛋成功孵化，並將其取名為「羅伯(Rob)」。

羅伯破蛋而出時，全身呈現粉色，身體非常柔軟像一團黏土，救援人員進行3天細心照料，為了幫牠找個寄養家庭，於是將羅伯放在另一隻雛鳥的鵜鶘窩中，但3天後卻發現異狀，羅伯似乎經常被欺負，身體也越來越虛弱，「如果不將牠救出來，牠一定會死掉，我們已看過許多類似狀況」，最終改由人工飼養照料，而事隔36天後，羅伯也順利茁壯、長出羽毛。