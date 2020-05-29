紋身、斷指，被視為是日本黑幫的既有特徵，同時日本也是世上唯一承認黑幫合法的國家。日本黑幫作為社會的一份子，下至賭博色情，上至政治鬥爭，都能一窺他們的身影；不過他們也十分恪守江湖道義，在日本的武士道精神中，有一條規範：戰敗的武士必須切腹。到了現代，犯錯的黑幫成員則必須斷指。

在日本，伸手湊不齊5隻手指的人，多半是有故事的人，相關調查顯示，45％的黑幫成員都剁過手指，其中15％的人至少剁過2次。那麼，究竟為何日本黑幫犯錯後，動不動就剁手指？

在黑幫文化中，剁手指的意義在於「道」，除了承擔自己的錯誤之外，也表示對上級的絕對服從。過去就有網友在PTT揭露日本黑幫背後秘辛，指出黑幫成員的忠誠遭受質疑時，必須以眼睛看得到的形式來證明自己的清白，而剁手指就是最高誠意的一種。剁手指主要除了小指以外，另外也有剁無名指的，「切之前先泡個冰水讓手沒感覺之後，把手放在平坦好切的平面，然後用利刃一口氣切斷（一次是切掉一關節分，不是切整隻）」，最後用布包好呈上，以表謝罪。

斷指後的成員，從此無法再握緊刀刃，更需依附在黑幫底下生存。一旦脫離黑幫，之後要回歸社會也實屬不易，所以「暴力團對策法」明文禁止剁手指的情事發生。