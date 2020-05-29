在大自然的法則中，適者生存，不適者淘汰，是亙古不變的道理。不過日前就有網友分享一支外國影片，畫面中可見一隻鳥媽媽卻「爆頭殘殺」自己的親生鳥寶寶，讓他不解「鳥媽媽為何要殺自己的孩子？」貼文一出隨即掀起熱議。

鳥媽媽「爆頭殘殺」親生幼鳥 真相超催淚（影片取自YouTube/liznm）

原PO在PTT「八卦板」PO文分享一段影片，並PO文指出，「這個影片的鳥媽媽，把四個親生幼鳥的其中一隻活生生弄死…」影片中，只見鳥媽媽刁住鳥寶寶殘弱的身軀，不斷大力搖擺，直到鳥寶寶頭部血跡斑斑斷氣為止，這一幕讓原PO看了十分難過，不禁直呼「很殘忍的骨肉相殘…為何要這樣做？難道是養不起嗎？還是看這隻不爽？還是有其他原因？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「好像會把不行的放棄？」、「自認只能扶養3隻，所以弄死最虛弱的」、「避免牠搶比較強壯孩子的食物」、「判斷健康不良、長不大，把資源留給健康的後代，不然平均分配資源大家都餓死」、「這就是大自然」、「物競天擇就是這麼殘忍」、「這部後續弄死之後還夾給其他幼鳥吃…」。

也有內行人解釋「鳥類很多一窩不只一顆蛋，但出生時間有落差，那個時間落差會導致比較晚出生的寶寶不容易存活，因為先出來的先被餵食，成長提早一步，長的比較大也意味他們能從父母那搶到比弟妹更多食物，存活機率更高，這時候鳥父母有些就會刻意弄死難活的」、「這個現象不是只有鳥類會有，尤其哺乳類更是如此，把養不大的幼崽吃掉，會有更充沛的奶水供養給其他幼崽」。