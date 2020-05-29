週休3日真能提升工作效率嗎？全球有不少企業近年來開始陸續試辦週休3日，日本微軟（Microsoft Japan）去年8月起試辦，發現這項政策大幅提升員工生產力，成長幅度接近40％。不過近日就有網友好奇，若是台灣跟進，是否也能有好的進展？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台灣如果週休3日會怎樣？」為題，PO文指出，「好像是新加坡還是哪個東亞企業，正在推行一個禮拜上3天班，如果台灣跟進了會怎麼樣呢？會不會大家變得更美好？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「現在幾乎不再是勞力密集時代，覺得可以」、「工作效率提高」；但也有人吐槽「老闆會不排除出走」、「加班費會很多，老闆不開心」、「強制休3會有很多愛加班的會活不下去吧」、「就另外4天每天上10小時而已」、「說真的不會怎樣，老闆還是會給你7天分的工作」。

不過也有網友直言「宣布之後老闆們紛紛砍福利跟薪水，過一陣子法令又放寬，結果薪資跟福利沒有回來，週休三日也只有公務員有。違法的資方從頭到尾沒在理政府，加強勞檢只是喊喊，連勞檢員都是鳥條件招標的勞務承攬外包，優質示範，大概是這種走向吧。對了，如果真的被抓到可能也只是一個重罰2萬之類的，頗呵」、「拜託一下先改善台灣低薪資不得不用高工時來補，不然會養不活一家人的狀況好嗎？」