賽馬一直是美國的主流體育運動，背後不僅衍生出龐大產業鏈，監管制度也相當完善，由於賽事獎金高昂，動輒數十萬、數百萬美元的獎勵金，常讓一些不法份子鋌而走險，不惜對賽馬使用「興奮劑」。沒想到繼世界最高獎金賽事「沙特盃」盟主「最高戒備」（Maximum Security）的練馬師薛緯誠（Jason Servis）在內的27名馬業從業員，因涉嫌濫用違禁藥物被拘捕後，世界知名練馬師巴富達（Bob Baffert）也陷入禁藥醜聞，引起賽馬界一陣譁然。

據大陸《新世紀體育報》報導，在賽馬圈擁有高知名度的巴富達，因優異的馴馬技術，不僅入選美國名人堂，更靠著賽馬大賺近3億美元（約新台幣90億元）的收入。

而「三冠王」是美國賽馬的最高榮譽，在巴富達輝煌的職業生涯中，他所訓練的賽馬「美國法老」（American Pharoah）和「正義」（Justify）先後問鼎三項國際一級賽事—肯塔基德比、比利時錦標和貝爾蒙特錦標的冠軍，即俗稱的「三冠王」。

巴富達靠馴馬賺進90億鈔票，如今深陷醜聞…（圖／達志影像）

不料巴富達近日卻接連被《紐約時報》、《美聯社》等美國主流媒體爆出，他的兩匹賽馬「江湖騙子」（Charlatan）和「妖豔女人」（Gamine）經過興奮劑檢測後，呈現陽性反應；昔日「正義」（Justify）的禁藥爭議再度浮上檯面，加州州長甚至公開指責這是一個恥辱，種種負面醜聞讓巴富達再次陷入輿論的漩渦。

對此，巴富達在一份書面聲明中表示，「阿肯色州賽馬委員會的規定要求，在賽會幹事做出書面決定之前，對涉嫌違規的任何調查都要保密…我極為失望的是，在這種情況下，委員會沒有遵守自己的保密規則。」並指出「我希望加快調查速度，並在必要時刻，盡快針對賽事幹事的任何書面結果發表意見。」