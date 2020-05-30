東元集團會長黃茂雄有一本滿滿都是英文符號的聖經，那本聖經是他的祖母留給他的。

當年，黃茂雄的祖母讀聖經時，很多人都覺得老阿嬤很了不起，竟會讀滿滿都是英文符號的聖經。當這本聖經換由黃茂雄讀時，大家想當然而的認為他連聖經都讀原文版。

可是，當大家聽到不管是黃茂雄的祖母，還是黃茂雄讀出聖經的聲音後，都是吃驚，啊？是台語！