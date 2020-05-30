小譚道聽圖說》聖經 16:302020/05/30 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》聖經(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元集團會長黃茂雄有一本滿滿都是英文符號的聖經，那本聖經是他的祖母留給他的。 當年，黃茂雄的祖母讀聖經時，很多人都覺得老阿嬤很了不起，竟會讀滿滿都是英文符號的聖經。當這本聖經換由黃茂雄讀時，大家想當然而的認為他連聖經都讀原文版。 可是，當大家聽到不管是黃茂雄的祖母，還是黃茂雄讀出聖經的聲音後，都是吃驚，啊？是台語！ #小譚道聽圖說 #聖經 #黃茂雄 #祖母 #符號 你可能也想看 推薦閱讀 基隆3生勤學 獲總統教育獎 04:102020/05/23 地方新聞 空白死海古卷沒人想研究 浮現隱形文字震驚考古界 15:372020/05/23 歷史 金喜愛認化身池善雨會怕怕 04:102020/05/25 娛樂新聞 話題熱門新聞 鳥媽媽「爆頭殘殺」親生幼鳥 真相超催淚 - 日常 - 話題 水電工年薪高達百萬？過來人曝7關鍵 - 日常 - 話題 《祕聞23錄》為何宮女搶著伺候皇帝「洗龍溝」？2好處揭密 - 歷史 - 話題 7年電費零元 日本女靠節電高招省下百萬 - 日常 - 話題 《獵奇筆記》千年古墓出土 驚見46少女赤身殉葬 - 歷史 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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