求孕，求男，求好男；養胎，安胎，祈順產

古代女性承擔了生育的重任，卻沒有解釋生育的權力

在男性書寫的歷史中，我們仍能從中挖掘溫柔的力量

【精彩書摘】

2004年11月6日，我藉著訪問四川大學之便，驅車前往大足，意欲一睹嚮往已久的寶頂山摩崖石刻「父母恩重」經變造像。清晨由成都出發，先是遇上大霧，高速公路暫時關閉，後因路途遙遠，人車俱疲，幾度小憩，終於在過午時分抵達。以遊園車代步一小段路之後，隨著人群繞過聖壽禪院，順著小佛灣的樓閣拾級而上，沿著大佛灣一尊尊造像前行，寶頂山上的佛教故事一一在眼前展開：人牛兩忘、六道輪迴、釋迦涅槃聖跡……。當我總算來到「父母恩重」的造像跟前時，西斜的夕陽已然同時映照在群像和遊人的臉上了。之所以如此長途跋涉、不遠千里地來訪，實在是因為這一片山壁，包括「投佛求息」、「懷胎守護」、「臨產受苦」、「生子忘憂」、「施甘嚥苦」、「推燥居濕」、「哺乳養育」、「洗濯不盡」、「為造罪業」、「遠行憶念」和「究竟憐憫」等總共十一組形容父母恩重難報的造像，對於認識中國史而言，意義非凡。尤其是「臨產受苦」的那一組，令人眼睛一亮，為性別與醫療的歷史提供了新的研究視野和契機。

「臨產受苦」的造像共有四人，產婦髮髻向上挽起，抬頭挺胸，瞇眼抿嘴，一手下垂，一手捧腹，彷彿正承受陣痛之苦，但裙裾尚未脫去，穿著鞋子以雙足站立。助產的是兩位女性，也都梳著髮髻，一人自後支撐產婦腋下，一人在前蹲跪挽袖，準備迎接即將出生的嬰兒，前後呼應，蓄勢待發，栩栩如生的刻畫，令人宛如置身分娩現場。站立在蹲跪助產者之後的，是一位男士，一手持冊，一手伸出做探詢狀，嘴角上抿，流露焦慮的神情。由造像的佛經背景推估，應當是產婦的丈夫，也就是「恩重難報」的父親。

這組造像對於醫療史研究別具意義，因為它傳達了女性參與醫療照顧的寶貴訊息，提供了無限的探索空間。其中女性作為被照顧者的角色，透過產婦受到扶持的形象表露無遺，而女性負責醫療照顧，則在兩位助產者的身上獲得體現。不過，照顧者與被照顧者之間，並無明顯的尊卑優劣之勢，而是分工合作達成救護之功。造像中唯一的男性，是產婦的丈夫、待產嬰兒的父親，而非代表知識權威的醫生。不過，他手持簡冊的造型，和三位女性勞動四體的模樣不同，兩相對照之下，又似乎透露出男性與書寫傳統密不可分的關係，甚至男女在醫療照顧活動中的角色與發展差異。此一具像呈現，無疑為研究者提示了從性別角度重新探討醫療史的機會，而本書便是在這樣的啟發之下展開。

本文摘自 《女人的中國醫療史：漢唐之間的健康照顧與性別》／三民書局

（本文摘自 《女人的中國醫療史：漢唐之間的健康照顧與性別》／三民書局

【作者簡介】

國立臺灣大學歷史系學士、碩士，美國西雅圖華盛頓大學歷史學博士。曾任美國哈大學燕京學社訪問學者、日本國際日本文化研究中心外國人研究員、國立清華大學歷史研究所教授兼所長。現任中央研究院歷史語言研究所研究員兼所長。研究取徑與焦點，主要是從性別角度探討傳統中國的醫療文化與法律制度，最近則將視野擴大到近代臺灣與東亞世界。