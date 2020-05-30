你跟家裡的青少年還能好好說話嗎？還是他們早就在家自主隔離？其實，青春期的孩子比你想像的更需要你！親愛的爸媽，請不要把青少年看成是一個難題，而是應該看成一個機會，一個讓你們重新好好了解彼此的機會，一個養成健全人格孩子的機會。《解碼青春期》從建立正確思維模式，到診斷不同年段青春期的孩子，最後以逐項解答的方式，探討各種青少年與其父母可能會碰到的問題，幫助家長解碼青春期孩子的內心世界，直面青少年的尷尬話題，打開彼此的心窗。

不要害怕與孩子對話，要記住，他們絕對比看起來更需要你的陪伴；不要害怕改變，進入不同人生階段必然會有所改變，當孩子成長，你也要跟著成長；不要害怕尋求幫助，因為沒有人可以解決所有問題。

【精彩書摘】

『幫助孩子，應對網路霸凌』

過去，霸凌行為大多發生在現實世界裡。但是，對於今天的大部分青少年來說，情況卻不同了。如今僅有約20％的青少年霸凌行為發生在現實世界。

那麼絕大多數情況呢？網路霸凌。

孩子經歷網路霸凌的可能性很大，大約有五十二％的青少年說他們曾遭受網路霸凌。目睹網路霸凌行為的青少年中，九十五％說他們未予理睬。但是，不理會並不會讓這種行為消失。

隨著孩子長大，並意識到他們的世界裡有各種各樣的聲音和影響，他們就會愈來愈看重別人對自己的看法了。所以當青少年受到欺負時，他們極可能將這些侮辱記在心裡。據青少年的回饋，他們受欺負最常見的原因是容貌（五十五％）、身材（三十七％）和種族背景（十六％）。你要做的就是要盡力幫助孩子了解到他們並沒有做錯事情，而且，他們本身沒有任何問題。網路惡霸常常在網上四處遊蕩，尋釁挑事。一不小心，你的孩子就會在無意之中受到欺負。

●怎麼辦

不要對發生的事情輕描淡寫，更不要責備孩子。

網路霸凌常常會引發人群圍觀。對於孩子來說，這無異於當著全校師生的面，在麥克風前被欺負一樣，這與體操課後在更衣室受到欺負有天壤之別。千萬不要輕視孩子可能感到的恐懼、焦慮和羞辱。要知道，青少年在偶然受到網路霸凌之後的心理傾向是自責。絕對不要有「這是他們的錯」之類的暗示，因為這樣會不經意間增加他們的羞恥和尷尬。這對孩子來說像是一種懲罰，而且他們會後悔告訴了你這一切。

幫助孩子明白，網路惡霸想得到的其實是回應。

網路惡霸就是想吸引眾人的關注，而青少年最常見的反應就是對侮辱進行回擊，有一種「你傷害我，我也要報復你」的思維。如果可以的話，教孩子明白只要他們不上這個當，網路惡霸就不會得逞，自然就會走開。這一點孩子需要你的指導，如果孩子因一時氣惱或者委屈進行回擊，事情很快就變成一場陣地戰。網路惡霸會招來更多的人，最終會達到他的目的：有人回應。

教孩子如何封鎖這些混蛋。

如果有人在欺負你的孩子，那就要教他們如何馬上把那個人封鎖在自己的社交圈之外。如果你的孩子壓根不認識或跟那個人沒有任何關係，這點尤其重要，你可以在各種社交媒體平台上找到有用的資源來一步一步指導孩子怎樣封鎖某個人。

教孩子哪些聲音要調高，哪些聲音要調低。

如果網路霸凌不斷侵蝕著青少年積極的自我形象，這種情況下，他們就會覺得壓力重重（這不會是最後一次）。告訴孩子當他有這種感覺時該怎麼辦。在這種情況下，找幾個可以信賴的人（夥伴和成年人）客觀評價孩子是非常重要的。這些評價應該既有肯定的（「你有超棒的幽默感」），也有批評的（有些時候，你在一個新環境裡的做法可能會讓人生氣）。這樣說：「瞧，攻擊你的人壓根就不認識你，所以你要有意識去調高認識你的人的聲音，讓我們把這些人列一個名單。」

如果出現了人身傷害威脅，要立刻介入。

在出現了人身傷害威脅的情況下，你做為成年人必須要有所反應。這種威脅可能是籠統的（「我要殺了你」），也可能是具體的（「我要去你家給你一槍」）。不要以為這是閒扯而不當回事。立刻報警，同時向校方報告此事。你必須嚴正看待這些威脅的言論。

建議諮詢。

問你的孩子這個問題：「這件事你跟別人談談會有幫助嗎？」如果孩子的回答傾向於肯定，就帶他去接受諮詢。雖然我們覺得孩子沒錯，但是我們認為進行諮詢是非常好的。因為諮詢會使青少年獲得一個明確的盟友和家庭之外的支持，還會幫助他們找到一個嚮導，能讓孩子明白自己的羞恥感和內疚完全沒有必要。此外，諮詢可以幫助孩子發現自我，重新鼓起勇氣。

〈本文摘自《解碼青春期》/親子天下〉