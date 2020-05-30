當兵是許多台灣男性的共同回憶，就算退伍了，軍中生活仍是茶餘飯後的話題，有些人在入伍前，為了穿戴更舒適，甚至會先至軍用品店買齊內衣、個人用品等。近日有一名網友詢問「退伍後會把當兵穿的衣服留著嗎？」，引發網友熱議。

一名網友在ptt提到，當了4個月的兵，終於在去年底退伍，除了貼身衣物之外，其它用品都被要求繳回去，見迷彩內衣和運動短褲並無損壞，因此帶回家洗乾淨後，便塞進衣櫃裡，直到最近拿出來時，發現只要空氣溼氣較重，衣服便會散發惡臭味，「之前在軍裡就體驗過這味道了，還想說自己帶回來洗應該可以去除」，詢問有人退伍後是否還會留當兵衣服穿。

不少退伍的男網友表示，只要衣服沒有髒或有異味，基本上都會留，「外套跟褲子不錯，迷彩褲我還有一件全新的」、「都丟掉了。排汗衫有股汗臭洗不掉，不然當睡衣滿好穿的」、「我覺得替代役的短褲很好穿，不過口袋太淺」、「運動外套、運動長短褲以及綠色內衣都還有在穿」。

也有人曝光用途「海軍的運動短褲不錯穿」、「迷彩內衣軍用品店買到的不錯穿，運動短褲在家穿也不錯」、「短褲留著睡覺穿啊！綠內衣我通通給我爸」、「有時候穿紅褲去跑步，還會被不認識的學長打招呼」、「有些當睡衣，有些當工作服不怕髒」、「迷彩褲登山的時候不錯穿啊…」、「鞋子有留著，衣服其實滿保暖，弄髒不心疼」。