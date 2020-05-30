現在工作難找、薪資又低，什麼樣的工作收入高，總是吸引網友討論。日前有一名網友提到，水電工這一行薪水很不錯，但曾詢問來他家做水電的師傅，對方卻表示，儘管這一行薪資可觀，但現在的年輕人都不想做，讓他好奇詢問「做水電真的很賺錢嗎？」。

一名網友在PTT表示，聽說水電工收入頗高，先前一名退休水電工受訪，曝光的薪水也相當可觀，但曾詢問過來家裡做水電的師傅，但對方卻指現在年輕人，幾乎不願做這行，認為太辛苦，「但我相信很多人就算再累，還是會為了錢去做，而且看下來是真的蠻賺錢的，是真的沒人想做嗎？還是肥水不落外人田，那些師傅這樣說只是不想有人來搶？」。

不少網友回應「朋友接家裡的水電行，月入十萬以上啊」、「我覺得應該很賺，但很辛苦，我租屋房東弟弟是水電，我房間有要維修，也都要看他有沒有空」、「我爸做水電的，忙的時候裝潢工程，從早上八點做到晚上九點，回到家晚餐還沒吃，就又要出門修理，晚餐到接近十二點才吃」、「技術錢，真的要有錢還是要自己出來包工程比較賺，當師傅只是餓不死而已」。

還有人點出水電工收入要素，「價錢敢開、客人接受、品質尚可，一個月十來萬沒問題。如果是自己老爸可以考慮接，你去外面跟師傅，要保佑找到一個肯教你的」、「這一行超吃客源，你沒家業又想幹這行真的超級辛苦，所以說家裡長輩有水電的，真的很幸運，底都幫你打好了」。

還有一名在自家工程行工作的網友提到，想在工程業出頭天，必須擁有「技術實力充足，閱歷夠多；接單能力強；人際關係佳；資本夠厚，沒有個100萬現金別出來，開業要繳的學費很多；台語能力；持續學習進步的心，工法、材料日新月異；不怕苦的決心」等條件，更指水電工真的要自己開業才賺，年薪更可達1百萬至5百萬，假若只是給人請，薪水約「學徒/粗工1000~1500/天；技術工1500~2500/天；師傅工2500~3500/天」。