考古學家在義大利維羅納省（Verona）北部小鎮，當地的一處葡萄園底下，意外發現羅馬鑲嵌馬賽克地板，而且保存相當完整，時間甚至可追溯至公元3世紀，讓考古學家驚呼不已，表示「這可能是今年最大的發現」，未來也希望能向民眾展示地板。

根據《都市日報》報導，內格拉爾（Negar di Valpolicella）的丘陵地上，原本是一個葡萄園，位處一座古羅馬別墅遺址附近，但在進行挖掘時發現，底下竟露出錯綜複雜的磁磚，疑似是歷史遺跡，遂由考古學家接手開挖，但受到新冠肺炎影響，因此挖掘工作延宕好幾個月，近日疫情趨緩才復工，成功挖出一整片羅馬鑲嵌馬賽克地板。

Newly discovered just outside of Verona, what could be this year's biggest discovery - an almost entirely intact Roman mosaic villa floor! pic.twitter.com/tZwy0yfvNL — Myko Clelland (@DapperHistorian) May 26, 2020

小鎮內格拉爾在臉書提到，1922年就有學者發現羅馬別墅的部分地磚，但經過無數次嘗試後都失敗，在監管局合作下，終於得知遺跡確切位置，並找到最適合的方式開挖，「葡萄園底下的考古寶藏，讓這些寶物能在我們腳下重見天日」，直呼這是一個非凡的發現。

歷史學家克萊蘭(Myko Clelland)提到，「這可能是今年最大的發現，近乎完整的羅馬馬賽克別墅地板」，這可能代表整個城鎮的遺跡，地磚被土壤與樹葉掩蓋，且當地居民習慣在相同地點建屋，有時甚至會在舊建築地基上蓋房，並不破壞原有的建築，這也可能是馬賽克地板能保存完整的原因。