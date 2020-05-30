不少人憂心空污問題，因此會購買空氣清淨機，希望可以改善空氣品質。有一名女網友提到，日前購入迷你空氣清淨產品，心血來潮進行拆解，沒想到機器內部讓她傻眼，裡面竟只有幾條線路還有顯示燈，困惑這種設計是否真的有效，而網友則開玩笑說「這是迷你紅綠燈號誌吧！」。

一名女網友在臉書粉專「爆系知識家」提到，先前購入一台迷你空氣清淨產品，為了瞭解其中運作是否有效，因此將其拆解，沒想到內部結構讓她看傻，清淨機裡只有幾條線、靠近出風口處還有一點刷毛，以及顯示燈的電路板，讓她相當困惑「因為我不懂，所以我是不是也被...糊弄了」。

不少網友表示「這是迷你紅綠燈號誌」、「連濾網都沒有」，還有人透露，這應該是負離子產生器，只是效果可能不大，「負離子產生器+1，那個毛刷就是，只是很爛」、「如果裡面是負離子產生器，那實際上應該是有功能的沒錯，不過效果到什麼程度就很難說了」、「負離子產生器就是對空氣中高壓放電，讓空氣中的氣體分子產生負電位狀態，藉此去結合臭味的正離子，進而消臭讓空氣清新，產品照片中是有一個高壓電的升壓器」。