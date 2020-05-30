現今YouTube成為新趨勢，不少偶像明星也開始經營頻道。日本有一名寫真偶像，從高中就開始學習打鼓，如今她也經常在YouTube上，分享她打鼓時的演奏畫面，不過由於打鼓過程中，她都只穿比基尼上陣，超兇的節奏感意外獲得關注，影片甚至累積213萬人觀看。
32歲大崎由希(グラビアドラマー)出生於神奈川縣，155公分的她擁有F罩杯，以發行寫真書走紅，而高中時就在學習打鼓，因此對於音樂也非常拿手，2010年更以鼓手身份加入樂團pinfla，隔年參加Emergenza Japan比賽，獲得最佳鼓手獎，2014年還在第一屆FLASH寫真集競賽選拔賽中獲獎。
如今大崎由希則是女子搖滾樂隊「Little Lilith」成員，不僅如此，由於她相當熱衷於音樂，還開設YouTube頻道，內容皆是她打鼓演奏的畫面，有趣的是，她在打鼓期間的衣著，全程都只穿「比基尼」，與一般的演奏影片非常不同，她也時常在IG曬出泳裝照，大尺度照片讓粉絲鼻血狂噴。
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