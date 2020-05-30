抖音(TikTok)成為年輕人最愛的短片app，平台上影片類型多樣，有短篇故事、跳舞、彈奏音樂、唱歌等，成為素人發光發熱的舞台。美國有一名知識系網紅，專門在抖音上解釋函數、化學方程式等，最令人驚訝的是，他竟然只有16歲，讓66萬粉絲佩服不已。

艾力克斯在抖音教數理，簡單易懂的教學方法，讓不少網友讚翻(影片來源/youtube/Alexis Loveraz)

綜合外媒報導，由於受到新冠肺炎疫情影響，不少學生改採遠端教學，居住於紐約州布朗克斯市的16歲艾力克斯(Alexis Loveraz)，原本只是為了考試，拍攝學習的重點筆記，沒想到竟有網友詢問，是否還有教其它科目，這也開啟他在抖音教課的想法，內容有幾何，代數和化學等速成課程。

艾力克斯的抖音帳號一夕暴增50萬人，甚至還有人表示，他教的比學校老師還好，「我很開心能吸引到想學習的聽眾，而最讓我滿意的是，我的影片被讚『教的簡單易懂』」，而艾力克斯也提到，他對數學非常著迷，目前在曼哈頓就讀特許學校(Harlem Prep Charter School)，並獲得4.0 GPA的優異成績。

不僅如此，艾力克斯還開設系列SAT數學測驗課程，幫助想考大學的高中生，解決課業上的問題，不過由於抖音錄製影片長度較短，因此未來他也打算擴展至YouTube、Discord和Google Classroom等平台，「我意識到，我在數學方面成績優良，為何不與人分享如何學習，讓他們也能成功」。