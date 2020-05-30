人們在看到無法理解或沒辦法解釋的事物時，總是會將之往靈異的方面去聯想。前陣子，泰國一間醫院的監視器就拍下了詭異的畫面，一輛原本靜置在樓梯旁的輪椅，竟在四下無人的深夜自己突然滑行起來，讓看到畫面的員工全都嚇壞了。

(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《太陽報》報導，該起事件發生在本月23日泰國烏隆他尼（Udon Thani）的某間醫院，一名員工在上班時突然發現輪椅出現在奇怪的位置，於是去調閱了監視器畫面，沒想到卻看見了詭異的一幕。從影片裡可以看見，這輛輪椅原本被放在樓梯旁的通道，但在下一秒它卻在無人碰觸的情況下滑行出來，輪胎甚至還會自行轉向，最後甚至倒退滑行了一段距離。

由於這輛輪椅的主人才剛剛病逝，再加上這段畫面更讓醫院員工們感到毛骨悚然，而醫院院長院長帕克迪南（Thanasak Pakdeenuan）指出，這輛輪椅是手動的，不可能有人在遠端操控它，但他也對於靈異事件抱持著懷疑的態度，認為當天晚上風很大，輪椅很有可能只是被風吹動，不過醫院仍會舉辦一場佛教法會以撫慰亡靈、確保安全。