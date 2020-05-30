宇宙無邊無際，讓人們對此皆充滿好奇，於是隨著科技的發展出現了「太空人」這項職業，替人類到宇宙中進行探索，然而太空的無重力卻替習慣地心引力的人們增添了不少困難，NASA前太空人邁克爾（Mike Massimino）就在接受採訪時揭露了太空人們在無重力之下清潔身體和大小便的方法。

(影片來源/YouTube/WIRED)

根據《WIRED》的報導，太空人要在無重力空間裡大小便是一件相當不容易的事情，一不小心就可能造成「排泄物滿天飛」的窘境，邁克爾指出，太空人小便時會使用一個專屬的「漏斗」，並將之接在「尿液收集管」上，打開機器後尿液被吸往一個罐子，當罐子滿了以後，尿液就會排放於宇宙之中，隨後化作結晶，最終消失在真空環境中。

而上大號更是難上加難，因為「馬桶」的洞口非常小，所以「瞄準」就是非常重要的關鍵，為了確保大家上大號時不出意外，旁邊還會有一間「練習室」，模擬洞口中擺放了一台攝影機，太空人們可以透過旁邊的螢幕確認自己是否有對準；此外，馬桶下方除了會有固定腳的器具，兩旁還會有桿子將其牢牢固定在馬桶上，防止屁股飄起來，太空人在上完大號後還需用鏡子檢查後方，確保沒有任何「異物」沾黏在屁股上。