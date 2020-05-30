小孩子神奇的思維邏輯和行為舉止常常會惹得大人們哭笑不得。最近，日本一名爸爸和自己7歲大的女兒外出散步，途中女兒卻突然主動要求要幫忙拍照，男網友開心地將高檔相機借給她，沒想到最後的成品照自己竟被打上「神秘馬賽克」，讓他頓時感到傻眼又崩潰。

這名爸爸「@photo_lens_com」在推特上發文，表示本月21日時，自己和才7歲大的女兒一起外出散步，在經過一處樹林時，女兒突然提出要求，想借用他的Nikon單眼相機來拍照，甚至還指定了爸爸站定的位置，他也配合地給女兒拍，沒想到之後他在檢查照片時，卻發現自己竟然呈現一片模糊的狀態，反而是身後的風景十分清晰，讓他頓時哭笑不得。

推文發布後立刻吸引了大批網友前來朝聖，至今推文已經有將近27萬人按讚，大家看到照片都瞬間笑翻，紛紛留言：「真棒的風景照啊～」、「你以為要拍人物照？其實我要拍的是風景照啦！」、「不好意思，但我爆笑了哈哈哈」、「這是真正具有肖像意識的絕佳攝影作品！」、「看出爸爸在女兒心中的地位了」。