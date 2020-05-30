有句話說：「世上只有懶女人，沒有醜女人」，有很多女孩子都在經過自我的努力和改變之後，成為了自信又漂亮的美女。大陸女團選秀節目《創造營2020》自開播後就話題不斷，裡面許多練習生都成為了大眾關注的焦點，不過最近其中一名練習生「王藝瑾」的舊照在網路上流傳，意外曝光了她減肥以前的模樣，讓所有人看到後相當震驚，直呼：「太勵志！」。

王藝瑾於1996年出生，畢業於北京舞蹈學院，2019年時曾參演電視劇《少年派》，今年則參加了女團選秀節目《創造營2020》，以甜美的歌聲和亮麗的外貌擄獲大批粉絲喜愛，更因為和女演員楊冪長相有些相似而擁有了「小楊冪」的外號。不過最近王藝瑾過往的照片在網路上曝光，稍微圓潤的身材再加上看起來不太好的膚況，整個人與現在的模樣簡直是大相逕庭，據傳她在參加藝考前就曾拚命減肥，大學時就已經非常漂亮。

而陸媒也指出，王藝瑾在參加《創造營2020》前曾減掉了15公斤，就連加入節目後也十分努力地在維持體重。網友們看到照片後，也都感到相當震驚，紛紛留言：「底子很好呀，美女對自己很嚴格噢」、「不過她現在也太好看了吧」、「曾經聽說每個胖子都是潛力股，我現在相信了」、「為了夢想，努力改變自己！這多正能量呀！」、「太勵志了，真實respect」。