儘管動物們大部分倚靠著天性與本能在生活，但有時候牠們卻會做出像是人類才會做出的舉動或反應，讓人十分驚艷。美國一群朋友目擊到一隻黑熊開車門的神奇行為，讓他們忍不住崩潰大叫，沒想到黑熊卻因為他們的反應給嚇得落荒而逃。

根據外媒報導，克里斯蒂娜（Christina Fuentes）日前和朋友一起到北卡羅萊納州（North Carolina）阿什維爾（Asheville）遊玩，當時一群人把車停放在了外面的樹叢旁，準備要進到房子裡面，沒想到卻突然有一隻黑熊跑了過來，還不斷地靠近他們的車子，所有人都嚇了一跳，克里斯蒂娜緊張地詢問車門是否有鎖好，大家的情緒也隨著黑熊的接近而逐漸變得激動，就在其中一人問完：「熊應該不會開車門吧？」之後，那隻黑熊竟站了起來，打開了副駕駛座的車門，大家見狀立刻崩潰地不斷尖叫，黑熊被他們又大又詭異的聲音嚇得接連倒退幾步，最後跑回了樹叢當中。

影片曝光後，網友們都被黑熊的反應給逗樂了，紛紛留言：「別說熊，給我都喊懵了」、「熊：我當時害怕極了」、「面對獅吼功瞬間懵了的熊哈哈哈」、「為什麼我感覺對熊很抱歉？」、「看看你們把熊嚇成這樣」。