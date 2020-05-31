你的心中是不是住著一隻貓？用貓的態度過日子，即使忙碌也要步調從容；用貓的哲學處世，不迎合外界世俗；用貓的好惡分明，沒得商量也絕不妥協。貓住進家裡，住進心裡，也住進一起生活的日子裡。

這是有關於37隻貓搬家的故事。（圖／四塊玉文創提供）

如何好好安置每個寶貝，不讓它們在過程中感到不安和驚慌是最重要的事之一。（圖／四塊玉文創提供）

【精彩書摘】

為貓搬家有如作戰，不但要研擬戰前攻略，還要妥善完備的沙盤推演……

很多人都搬過家，但你一定沒幫三十七隻貓搬過家。

搬家很花時間和金錢，一般人搬的是家具物品，找搬家公司最省事。但貓是家人，幫牠們搬家好比一場戰爭，什麼都得先預備好才行。

作戰首重計畫，研擬戰前攻略，準備好工具。首先得備好貓提籃——尋常人家準備幾個貓提籃不是難事，但一次準備三十七個硬式提籃可不簡單；接著，在每個提籃內鋪好大毛巾外加一件蓋毯，並在籠內滴上讓貓安定的費洛蒙；最後，準備好的提籃得收在貓不會看見的地方，避免讓緊張貓察覺到我們的意圖。

搬家前一週，我們用便條紙寫上每一隻貓的姓名、年齡、個性，討論進籠的順序，並把便條紙編號貼滿整個牆面，要求自己務必把當天流程背得滾瓜爛熟。

D-day，一早先去租車公司牽車，為了讓貓在長途運輸過程中感到舒適，我們特別租用最大台的九人座旅行車，而且還得兩台車才裝得下，於是請來朋友們一起開車和隨車照護。每台車一位司機加上一位隨車人員，好比貓咪頂級旅遊團。

聽起來如此大陣仗，但貓咪們還在暖被裡睡得糊里糊塗，全然不知道接下來的搬家大作戰。這是我們刻意所為：把舊家環境維持得跟平常沒有兩樣，不讓對環境很依賴的貓咪們嗅出任何異常，我們也穩定自己的心情，儘量把抓貓進籠產生的壓力降到最小。

準備好了，我與先生兩人一組，平常就是貓咪們最熟悉的照顧者，一個負責抓貓進籠，一個負責加強提籃安全，然後馬上搬貓上車。兩人一肩扛起前線作業，不敢找朋友幫忙，是因為陌生的腳步聲、不熟悉的臉孔，會讓貓咪產生恐慌，開始躲藏，行動反而更困難。

先從比較親人可以抱的貓開始，門開門關靜悄悄地，我們就搬了好幾隻貓上車。過了一會兒，有貓察覺到氣氛不對，開始四處躲藏。幸好這完全在我們的沙盤推演之中，兩人依舊保持安靜，持續一人裝貓一人搬，貓一放進提籃就移到車上，一隻接著一隻。

我們照顧的三十七隻貓，有不少很膽小或是不親人，所以沒有找到認養人就一直照顧著。原本擔心這些貓會你追我跑抓不到，或者奮力抵抗抓傷人，但可能我們的前置作業很完善，早早把會令貓咪產生壓力的因素降低，兩個小時後就很順利讓三十五隻貓上車。

每一隻貓都是我親手裝進提籃，把籠門關好再加強防護後，用大毛毯蓋住穩定貓咪，一隻一隻帶下樓，放進車內固定好的。我也安慰每一隻貓：「不緊張，要乖乖喔，我們要搬家了。」

幫貓搬家這一天，台北天氣晴，我們要出發了。貓居住十幾年的舊家依然是每天的日常樣子，只是空蕩蕩沒有了貓。新家早已準備好貓使用過、有著氣味的睡窩與毯子，等待貓咪們搬去住。

寫到這裡你一定發現，還有兩隻貓沒有跟著我們一起搬家，這又是另外一個故事。

(本文摘自《心中住了一隻貓》/四塊玉文創出版)

【作者簡介】

葉子

葉子，網路上使用名稱為Leaf Yang，二十幾年前意外救助一隻雙眼爆膿的小貓開始，與貓的緣分從原本的平行線交織成密不可分的感情線。先前無償擔任貓中途，救助流浪貓無數，並在照顧送養貓咪的過程中學習到的經驗透過書寫，把照顧餵奶貓幼貓懷孕貓等經驗分享給更多人知道。

現則終養三十六隻米克斯貓，一半以上都是超過十幾歲以上的老貓，與先生定居後山縱谷間，並為貓建立一個專屬的貓房子。

著有：《貓中途公寓三之一號》