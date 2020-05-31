你的心中是不是住著一隻貓？用貓的態度過日子，即使忙碌也要步調從容；用貓的哲學處世，不迎合外界世俗；用貓的好惡分明，沒得商量也絕不妥協。貓住進家裡，住進心裡，也住進一起生活的日子裡。

奶貓就像小天使般的存在，需要細心的照顧才能提供存活率。（圖／四塊玉文創）

遇見它的你，即將成為奶貓生命裡最重要的存在，你也是它生命中的天使。（圖／四塊玉文創提供）

【精彩書摘】

當你遇見小奶貓，請把牠當成上天給的珍貴禮物……

上天如果要讓一個人的心變得更好、更溫柔、更堅強，必須經過一次特別的試煉，這特別的禮物就是讓他遇見一隻小奶貓，我總是這樣猜想。

別以為小奶貓想撿就能撿得到，一隻盡責的貓媽媽會照顧好自己的孩子，把小貓安置在牠覺得最安全的地方，只要感覺有一點危險訊號，就會帶著一家大小搬遷。母貓養育一胎幼貓搬家的次數，肯定比孟母三遷還要多。

貓媽媽的育嬰過程並非都能順利進行，特別生活在都會區中，干擾因素特別多，除了天氣，還有其他貓狗的騷擾，最怕遇到討厭貓的人類驅趕母貓，再把整窩小貓丟棄。最悲傷的狀況，是貓媽媽外出覓食不幸發生意外丟了性命，等不到媽媽的小小生命只能無助死去。

當孤苦幼貓的生命之門將被關上，上天會安排一位天使來幫助牠，那就是你。

當你在住家附近發現一隻或一窩小奶貓時，請先觀察周遭環境和小貓的狀況，如果小奶貓所在的位置隱密、溫暖，牠們也安穩地熟睡著，且母貓就在附近，請不要打擾牠們。或者，你可以像在捷運上讓出座位那般，寬容借出你家的一隅給這一家子，一個月最多兩個月的時間，讓貓媽媽養大牠的孩子們。或許這中間貓媽媽會找到更好的藏身處，把孩子帶走，離開你的住處。你不需要做些什麼，只要別嚇到貓媽媽—嚇跑了貓媽媽也會造成牠的孩子們無助餓死。我想你不想這種悲劇發生在你家吧。

如果你發現的是落單小貓，或是整窩被裝在紙箱丟在路邊的棄貓，請先遵守「停看聽」三原則：「停」是不要急著用手接觸小貓，以免小貓沾上人的氣息最終被母貓放棄；「看」是觀察周遭有無類似貓媽媽的成貓活動，或是小貓所在位置是否明顯暴露在危險中（如：馬路旁、遊蕩的狗或不友善的人身邊）；「聽」是等待一段時間都未發現有成貓接近，而小奶貓明顯身體髒汙、健康狀況不佳、肚子凹陷不停地喵喵叫。這時候就急需天使伸出援手，請千萬別轉頭走掉，別想著別人來救就好，當下即時的行動才能救活牠們，錯過最重要的時機，生命就會無情消逝。

代替貓媽媽照顧小奶貓的確很辛苦，沒有經驗的人不敢輕易跨出第一步。其實不用太擔心，動物醫院的醫生、網路上有奶貓經驗的人，還有專門照護的書籍都可以幫助你，只要該注意該小心的都謹慎地做，付出一些些睡眠、玩樂的時間，你會看到手掌般大小的奶貓，逐漸長大茁壯，並把你視為牠的唯一。我相信，無論再怎樣的辛苦，此刻都會化為最美麗的微笑。

當你遇見小奶貓，請把牠當成上天給的珍貴禮物，而你是除了牠的貓媽媽外，能夠讓牠在這個世界存活下來的唯一機會。因為你全心全意無所求的付出，不知不覺中讓你的心更好更溫柔更堅強。

若盡一切努力也留不住小奶貓脆弱的生命時，請不要自責，未來當你再遇見需要幫助的小奶貓，我相信你會更有經驗，更義不容辭。

(本文摘自《心中住了一隻貓》/四塊玉文創出版)

【作者簡介】

葉子

葉子，網路上使用名稱為Leaf Yang，二十幾年前意外救助一隻雙眼爆膿的小貓開始，與貓的緣分從原本的平行線交織成密不可分的感情線。先前無償擔任貓中途，救助流浪貓無數，並在照顧送養貓咪的過程中學習到的經驗透過書寫，把照顧餵奶貓幼貓懷孕貓等經驗分享給更多人知道。

現則終養三十六隻米克斯貓，一半以上都是超過十幾歲以上的老貓，與先生定居後山縱谷間，並為貓建立一個專屬的貓房子。

著有：《貓中途公寓三之一號》