在不少鄉土劇或是電視影集中，經常出現「失憶」的橋段，不過就有網友好奇，既然都失憶了，為何過往學過的語言卻不會一起忘記？貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼失憶的時候不會順便忘記語言？」為題，PO文指出「如果失憶的話，幾乎是過往記憶都忘記了不是嗎？那既然如此，以前學過的語言應該也算是記憶的一種，為什麼不會一起忘記啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為工作記憶不等於資訊記憶」、「主管記憶的跟語言的是不同的區塊吧」、「失憶的人也不會忘記走路」、「其實還是會的，老人癡呆症會失去相對程度的語言記憶」、「失憶有很多種耶，確實有忘語的」、「D槽壞了還是能開機呀，只是很多程式和檔案不見了」。

也有知情網友解釋「失憶一般源自海馬迴萎縮，所以短期記憶轉瞬即忘，而長期記憶有論點是說執行及當初回憶時有連動到大腦其他部位，所以可能不單單儲存在海馬迴，只能說大腦對現代人來說還是沒辦法認知透徹」、「就算海馬迴壞掉沒辦法記憶，但是還是可以學習技能」。