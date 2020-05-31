台北市中山區的大直一帶，不但臨近內湖科學園區，還擁有眾多豪宅、商場和許多重要建設，響亮的名聲讓網友戲稱它為「大直國」。對此，有網友就好奇在PTT發問：「大直是不是很多有錢人阿？」文章瞬間在網路上掀起熱烈的討論。

有網友在PTT八卦板以標題「大直是不是很多有錢人阿？」發文，表示自己年收入大約40萬左右，日前開公司的3.5噸貨車去大直送貨，沒想到沿路看到超多超跑，也有許多賣超跑的代理商，這樣的情景讓他不禁感嘆直呼「小魯弟我 這輩子可能連雙B都買不起了…所以大直是不是超多有錢人阿？」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛回應「...對 下一題」、「是，我同學家裡超有錢」、「看起來是…好多跑車和透天」、「大直重劃區很有錢啦！有點像市郊的信義計畫區」、「那邊保時捷是標配...」、「全台98汽油銷售最多的地方」、「明水路那裡房價一億算便宜的」、「超多的，很多大老闆都住大直。我認為那邊氣氛很不一樣很像一個獨立的城市」但也有網友認為「是有錢人喜歡住在一起，剛好在大直罷了」、「應該說有錢人喜歡搬去大直」。