地球70%被海水覆蓋，在如此遼闊又深邃的海洋世界中充滿著許多未知又神祕的生物。國外有一家人意外補獲一隻像是輪胎皮的物體，放到岩石上細看發現牠竟然不停扭動身軀還留出大量血液，他們將這驚人的一幕拍下來上傳到網路上，瞬間掀起熱烈的討論。

國外一家人海釣意外發現外型奇特的原始魚類。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

國外有一家人來到智利的蒂魯阿〈Tirúa〉進行海釣，過程中釣到一條像是輪胎皮一樣灰灰皺皺的物體，放到岩石上仔細端詳，卻發現牠不停的蜷曲扭動，似乎是一種外表奇特的生物。從他們錄製的影片可以看到，這隻生物在岩石上不斷掙扎，想逃回海中，還讓身體被粗糙的岩石刮傷，沿路不停冒出大量鮮血。拍攝影片的女孩向親友詢問是否該幫助牠回到海底，但因為不知道直接碰觸會不會有危險一直遲遲不敢下手，所幸最後牠靠自己的力量終於回到海中。

據了解，這神奇的生物名叫「盲鰻」（Myxini），是一種類海洋脊椎動物，沒有硬骨，樣貌近似最古老原始的脊椎動物，是相當原始的魚類。因為3隻眼睛退化到皮膚下，只能測光暗而沒有視野可言，故得其名，僅靠口部幾根肉質狀的短鬚來辨識周遭的狀況。牠們有多個心臟，皮膚上也有發達的毛細管網可以呼吸或吸收營養，體側各有一列黏液孔，如果受到刺激或感受到危險會分泌大量的黏液，沾到非常不易清洗。平常以生病、行動緩慢、屍體，甚至是上釣或落網的魚類為獵食對象，屬於腐食性生物，在海洋生物鏈扮演重要角色，有「海中清道夫」之稱。由於視力不佳，通常靠著嗅覺及觸覺找到獵物，再從獵物的鰓部或體壁鑽入體內，先刮食內臟，再刮食肌肉，最後僅剩下皮膚及骨骼，也因此經常造成漁業的損失。另外，「盲鰻」外表雖然詭異如外星異形，但在韓國當地卻是非常有名的美食。