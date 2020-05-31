男女不僅生理構造不同，就連想法上也有很大的差異。一名男網友日前傳訊息關心女友，沒想到卻引起對方大爆怒，但又完全不知道自己錯在哪裡，忍不住上網向網友求救，並崩潰直呼：「我是有講錯話嗎？」

一名男大生在論壇Dcard發文表示，日前女友實習完要從宿舍搬東西回家，剛好遇到大雨，但因為有事沒辦法幫她於是傳訊息關心，女友回傳了一段大雨中的影片並表示自己要扛行李慢慢走到捷運站，於是原PO便回說「哇，怎麼辦，昨天雨衣有丟嗎？行李也套上雨衣」還傳送哭臉的表情符號說「辛苦了」女友卻冷回「先不要吵我，我還在煩惱怎麼去」，原PO又出主意稱「還是我問問我爸能不能去接你？」沒想到卻讓女友開始大爆走，不但怒嗆「不用，你還是閉嘴好了，因為你說的話只會讓我更生氣，所以麻煩閉嘴去睡覺」、「別人不是家人載就是男友載，結果自己只能淋雨」、「你他X的能不能有點同理心阿！你在同情我是不是，算了跟你這種沒良心的人說也沒屁用」、「再問一次廢話，你他X試試看」過程中頻頻爆粗口，讓原PO被罵到不敢回話。

文章曝光後引起熱議，有網友認為「你要不要分手啊，她情緒管理好差喔是有欠她是不是」、「你女友是不是有躁鬱啊」、「公主發作」、「是我就不會理他，如果他是自己一個人還不是要走那段路，該走的不是還要走」「建議分手我過來人」、「就是台女公主病配上直男的化學反應」、但也有人覺得「真的是X話阿！你要穿雨衣、行李箱要套雨衣、等雨小再出發、晚一點再出發，這還要你講喔？別人都有人接，就她沒有，已經夠不舒服的了，還想叫你爸來接？是想讓她在你家黑掉嗎？已經夠煩燥了你還講一堆3歲小孩都知道的屁話」、「單回答你想問的『哪裡講錯話』部分，對方傳了下大雨本來想找你討拍，甚至希望你設身處地幫忙想辦法，但你的『哇！』、『怎麼辦！』、『辛苦了』只顯得毫無建設性而且事不關己，對方期待『你』解決問題，但你又搬你爸出來，對方可能覺得你爸寶，同樣也顯得事不關己；然後對方有時間限制有敢時間，但你只叫她晚點走，卻沒辦法對她晚點走可能的損失負責，一樣讓她覺得你不負責任、嘴巴喊燒」。