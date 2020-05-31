表特板是網友們分享、交流正妹資訊的好所在，因為符合大眾需求，經常為人氣最高的前幾大板之一。日前有網友在上面分享一名正妹一系列的辣照，精緻五官和超雄偉的上圍讓網友瞬間全陷入瘋狂的狀態，紛紛敲碗請原PO提供正妹的相關資訊。

孟衍竹是大陸知名的模特兒。(影片來源/YouTube/MV NEW/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT表特板以標題「兇」發文，並貼出一名正妹一系列的美照，從照片中可以看到該名正妹自帶仙氣，不但擁有絕美顏值還有核彈級的火辣身材，其中一張她穿著牛仔吊帶褲的照片更是受到矚目，因為裡面疑似全裸，無法一手掌握的傲人上圍在吊帶間若隱若現的模樣，讓人看了血脈賁張。文章曝光後引起暴動，不少人紛紛留言表示「睡起來看這個精神百倍，讚讚」、「兇殘」「、請開門」、「一級警報！核彈級！」、「最後一張，我的媽呀，夭壽讚！」、「我喜歡脾氣不好的女生」、「充滿母愛」、「這頂級的.........夢幻逸品啊！」

有專業網友也起底該名正妹是大陸重慶一名知名模特兒孟衍竹，因為擁有36G的傲人巨乳還有「金杯妹妹」的稱號，目前除了模特兒的工作之外還有出演一些電影和電視劇，平常也經常在微博上分享自己的養眼辣照。