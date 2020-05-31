不少人在奮鬥打拚的時候都希望可以買到台北精華地段的房子，因此將之作為自己努力賺錢的目標，然而當年紀到達適合退休的程度時，很可能就希望可以搬到較為清幽一點的地方，度過自在悠閒的晚年生活。最近，一名即將退休的網友想要買房，於是詢問其他網友的意見，究竟「新北偏鄉和宜蘭透天哪個好」？

這名網友在PTT發文，表示自己在工作多年後即將迎來退休生活，最近也動了想要買房的念頭，打算想要從新北偏鄉和宜蘭透天作為選擇，不過金山、萬里和三芝並不在他考慮的範圍之內，而雙溪因為有台鐵，到台北近且方便，所以也在他猶豫的選項之中，希望廣大的網友們可以幫忙給點意見，讓他好做選擇。

此文一出，立刻吸引網友們熱烈討論，大家幾乎一面倒地推薦「宜蘭」，「如果只有這兩個地方，退休就選宜蘭」、「秒選宜蘭」、「宜蘭雨少點就是絕佳居住環境」、「宜蘭透天比雙溪好」、「退休就選宜蘭呀」。

不過也有人提出了不一樣的看法，「宜蘭那地方渡假偶爾去就好」、「有些台北人會買宜蘭房子，不過也是前一兩年假日過去住，再來就閒置，然後轉手賺一筆賣掉了」、「宜蘭很會下雨，而且沒什麼醫院，還不是要跑台北」。