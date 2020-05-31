台灣積體電路製造，通稱台積電，是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，總部位於臺灣新竹科學園區，去年在美國《財富》雜誌評選「全球最大500家公司」排行榜中，營收規模名列全球第363名，依獲利規模名列全球第39名。有網友就因此好奇在PTT發問，想知道「台積電裡面的人有多強？」瞬間掀起熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「台積電裡面的人有多強？」發文，表示晶圓製程世界第一的台積電，名聲享譽國際，大家對在裡面工作印象大多是學歷高，薪水高。讓他不禁好奇想知道裡面的人究竟強到什麼程度？

文章曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「強在給得起，不然你看相同學歷的去外面有那個價嗎」、「其實廢的人蠻多的，但也比80％以上鄉民強」、「$$$多」、「家裡應屆去台積的，沒幾年都去加州了。供參考」、「做事能力強的很強，說到這邊」。但也知情人透露殘酷的內幕「肝很強」、「2倍薪水3倍的事」、「朋友工程師，被資深助工整到有點人格扭曲」、「坦白說，老屁股很會擺臉色」、「很多工程師情緒管理跟3歲小孩一樣」、「在裡面為了考積，每個人都有可能背刺你」、「肝都很差。大家臉都黃黃的」、「朋友在裡面，說他的單位比較爽，晚上十點可以下班，其他都快過十二點」。